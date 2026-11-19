19/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Corte Suprema confirmó la condena de 15 años de prisión efectiva contra el excongresista Guillermo Bermejo, luego de rechazar el recurso de presentado por su defensa. La decisión deja firma la sentencia por su pertenencia al grupo terrorista, Sendero Luminoso.

Corte Suprema rechazó recurso de nulidad de Guillermo Bermejo

La resolución suprema desestimó el pedido que buscaba anular el fallo emitido en octubre del 2025. La defensa del excongresista cuestionó la valoración de las pruebas presentadas durante el proceso y solicitó que se dejara sin efecto la condena impuesta por la justicia.

La Corte Suprema revisó los argumentos expuestos por los abogados de Bermejo durante la audiencia del 2 de octubre. En esa sesión, la defensa sostuvo que no se habían valorado adecuadamente los elementos probatorios que presentó para cuestionar la acusación.

Reporte de Expediente.

La Fiscalía solicitó mantener la sentencia y sostuvo que existían elementos probatorios suficientes y coherentes para respaldar la responsabilidad penal de Bermejo. Por su parte, la Procuraduría Antiterrorista también pidió que se rechazara el recurso de nulidad presentado por el excongresista.

El máximo tribunal dio su decisión este jueves 19 y dejó firme la condena impuesta al exparlamentario. Así, quedó desestimado el pedido de su defensa para revertir la sentencia de 15 años de prisión efectiva por afiliación a Sendero Luminoso.

¿Por qué condenaron a Guillermo Bermejo a 15 años?

La condena fue dictada el 24 de octubre del 2025 por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. El tribunal impuso 15 años de prisión efectiva por el delito de pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso.

De acuerdo con la sentencia, entre 2008 y 2009 Bermejo se desplazó reiteradamente a campamentos senderistas ubicados en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Asimismo, el excongresista fue identificado con el apelativo de "Che".

Guillermo Bermejo, "Che".

El fallo también estableció que el exparlamentario debía cumplir dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una vez concluida la pena de prisión. Además, fijó el pago de S/ 100 mil por reparación civil a favor del Estado y 7.800 días-multa.

La sentencia se sustentó en elementos como testimonios de colaboradores eficaces, videos, informes de inteligencia y registros de desplazamientos. Estos fueron considerados por el tribunal que emitió la condena en octubre del año pasado.

Con la decisión dada este 19 de noviembre, Guillermo Bermejo continuará cumpliendo su condena en el penal Ancón I. La Corte Suprema rechazó la nulidad y confirmó los 15 años de prisión por pertenencia a Sendero Luminoso, además de las sanciones económicas y la inhabilitación política.