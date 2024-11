"No he cometido delito": Vizcarra se declara inocente en audiencia por caso Lomas de Ilo y hospital de Moquegua

Durante la audiencia de juicio oral en su contra, el expresidente Martín Vizcarra se declaró inocente, asegurando no haber cometido ningún delito cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Según la acusación del Ministerio Público, el exjefe de la Nación habría recibido sobornos por más de dos millones de soles de empresas vinculadas al caso 'Club de la Construcción' a cambio de beneficios en el Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y la construcción del hospital de Moquegua.

"Señores magistrados, tal como se ha escuchado en la participación de mi defensa, es absolutamente claro que yo he cumplido mi función, de presidente regional de Moquegua absolutamente pegado a ley, pegado a las normas y pegado a las competencias. En consecuencia, no he cometido delito alguno y le digo con toda firmeza, soy absolutamente inocente del cargo del cual se me está procesando", declaró en el juicio oral.