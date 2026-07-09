'Los arquitectos del fraude': Jackson Mora y otros investigados por presunto fraude informático fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de SJL

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El empresario Jackson Mora y otros investigados por el presunto caso de fraude informático conocido como 'Los arquitectos del fraude' fueron trasladados a la carceleta de la Unidad de Flagrancia de San Juan de Lurigancho, donde continúan las diligencias del Ministerio Público y la Policía Nacional.

El grupo permaneció previamente en distintas dependencias judiciales y fiscales antes de ser llevado a este recinto, donde se definirá su situación legal. Los implicados pasaron primero por diligencias policiales, luego por Medicina Legal y posteriormente fueron trasladados a la sede del Ministerio Público en La Molina.

Finalmente, durante la noche, fueron conducidos a San Juan de Lurigancho para continuar con el proceso de investigación por el presunto delito de fraude informático.

Tres investigados recuperaron su libertad

Durante la madrugada, tres de los detenidos fueron puestos en libertad tras concluir el plazo de la detención preliminar. Entre ellos figura Noelia Mora, hermana de Jackson Mora, quien además se desempeñó como gerente de la empresa que, según las investigaciones fiscales, habría resultado beneficiada por las presuntas operaciones fraudulentas.

Noelia Mora evitó brindar declaraciones a la prensa tras abandonar las instalaciones, mientras otras nueve personas permanecen bajo custodia a la espera de las decisiones que adopte el sistema de justicia.

A los integrantes de la presunta organización criminal denominada 'Los Arquitectos del Fraude', se les acusa de haber orquestado el desvío de más de 9 millones de soles de los fondos correspondientes a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, ubicada en la provincia iqueña de Chincha.

El grupo, conformado por 12 personas, se encuentra bajo investigación a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) por el presunto delito de fraude informático.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Jackson Mora y otros 11 investigados por el caso 'Los arquitectos del fraude' fueron trasladados a la carceleta de la Unidad de Flagrancia del distrito de San Juan de Lurigancho, donde continuarán las diligencias por el presunto delito de fraude... pic.twitter.com/D23oth2Sf8 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 9, 2026

Fiscalía evaluará solicitar prisión preventiva

De acuerdo con los reportes, a la medianoche venció el plazo de la detención preliminar de siete días que pesaba sobre todos los implicados en este millonario fraude.

Con el vencimiento de la detención preliminar, el siguiente paso del proceso será la audiencia en la que la Fiscalía sustentará si corresponde imponer prisión preventiva a algunos de los investigados. La medida dependerá de los elementos de convicción que presente el Ministerio Público y de la evaluación que realice el Poder Judicial.

Mientras tanto, los investigados permanecen a la espera de conocer si afrontarán el proceso en libertad o bajo una medida restrictiva. El caso 'Los arquitectos del fraude' continúa en etapa de investigación y las próximas decisiones judiciales serán determinantes para establecer la situación legal de los principales implicados, entre ellos Jackson Mora.