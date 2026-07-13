Jackson Mora: Poder Judicial dicta 15 meses de prisión preventiva en su contra por presunto fraude informático

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva contra el empresario Jackson Mora, investigado por los presuntos delitos de fraude informático y banda criminal. La medida fue dispuesta por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, al considerar que existía riesgo de obstaculización de las diligencias, por lo que una medida menos gravosa no garantizaba el correcto desarrollo del proceso.

Mora habría cometido presunto fraude millonario

La resolución también alcanza a otras siete personas comprendidas en la misma investigación. Según lo dispuesto durante la audiencia, todos ellos deberán afrontar esta etapa privados de su libertad mientras continúan las pesquisas del Ministerio Público. El caso ha despertado gran interés debido a la notoriedad pública de Mora y a la gravedad de los delitos que se investigan.

De acuerdo con la investigación fiscal, los presuntos agraviados son la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, y el Estado peruano. La hipótesis del caso apunta a un supuesto fraude informático, un delito vinculado al uso indebido de sistemas digitales para obtener beneficios ilícitos o afectar recursos de terceros, lo que ahora será materia de un análisis más profundo.

Asimismo, la investigación incorpora el presunto delito de banda criminal, lo que implica que las autoridades buscan establecer si los involucrados actuaron de manera organizada para ejecutar los hechos materia de investigación. Durante la audiencia, el juez evaluó la situación particular de cada investigado, motivo por el cual un noveno implicado recibió comparecencia con restricciones en lugar de prisión preventiva.

Pese a la contundencia de la medida, la prisión preventiva no constituye una sentencia ni determina la culpabilidad de los investigados. Se trata de una disposición cautelar que busca asegurar el normal desarrollo de la investigación mientras se recaban más elementos de prueba. Tras conocerse la decisión judicial, la defensa de Jackson Mora anunció que presentará una apelación para intentar revertir la medida impuesta por el juzgado.

Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva

El pasado 9 de julio, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla pidió al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este dictar 18 meses de prisión preventiva contra una presunta organización criminal conformada por nueve personas.

Los otros ocho involucrados que pertenecerían a esta estructura criminal son: César A. Nepo Zolla, Daniel J. Mesones Mazzini, Giovani J. Torrico Mugaburu, Fabia C. Reyes Salas, Roy L. Chauca Tantaleán, Fiorella M. Gallo Roncalla, Máximo S. Ojeda Cisneros y Álvaro A. Vacacela Guerrero. Todos ellos, incluido Jackson Mora, habrían desviado aproximadamente S/ 9.9 millones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

De esta manera, la investigación contra Jackson Mora entra ahora en una etapa decisiva, en la que el Ministerio Público continuará reuniendo pruebas para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el empresario permanecerá con prisión preventiva, aunque su situación legal aún no está definida, ya que la medida es cautelar y será revisada tras la apelación presentada por su defensa.