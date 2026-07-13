Poder Judicial admite a trámite un habeas corpus que busca la excarcelación del expresidente Pedro Castillo

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dio un nuevo paso en el proceso judicial relacionado con el expresidente Pedro Castillo. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite una demanda de hábeas corpus presentada por el abogado Walter Ayala, quien busca la excarcelación del exjefe de Estado al considerar que se habría vulnerado su derecho a la libertad individual.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 01, emitida el 10 de julio de 2026 por la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa. En el documento se precisa que la demanda fue interpuesta contra diversas autoridades e instituciones del Estado, entre ellas el presidente de la República, el Ministerio de Justicia, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Juzgado admite demanda de hábeas corpus

En la parte resolutiva del documento, el Segundo Juzgado Constitucional dispone admitir a trámite la acción constitucional promovida por Walter Ayala en representación del exmandatario.

"ADMITIR a trámite (...) la demanda de Habeas Corpus interpuesta por Walter Edison Ayala Gonzales, a favor del ciudadano José Pedro Castillo Terrones (...) por supuesto atentado contra su libertad individual", señala la resolución judicial.

La admisión del recurso no significa que el Poder Judicial haya ordenado la liberación de Pedro Castillo. Se trata del inicio del procedimiento constitucional, mediante el cual el juzgado evaluará los argumentos de las partes antes de emitir una decisión sobre el fondo del caso.

El documento también identifica como demandados al presidente José María Balcázar Zelada, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, al presidente del Congreso, a jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al juez supremo Juan Carlos Checkley y a la fiscal de la Nación.

Entidades deberán presentar sus descargos

Como parte del procedimiento, la magistrada dispuso trasladar la demanda a las procuradurías de las instituciones involucradas para que respondan a los argumentos expuestos por la defensa del expresidente.

"Dispongo: Córrase traslado a la Procuraduría General del Estado; Procuraduría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Procuraduría del Congreso de la República; Procuraduría del Poder Judicial y Procuraduría del Ministerio Público, a fin de que en un plazo de tres días (...) emitan los descargos pertinentes", indica la resolución.

De acuerdo con el documento, las entidades deberán sustentar su posición con la documentación correspondiente dentro del plazo establecido. Posteriormente, el juzgado analizará los argumentos presentados antes de emitir un pronunciamiento respecto al hábeas corpus.

Con esta decisión, el proceso constitucional entra en una nueva etapa, pero aún no existe un fallo sobre la solicitud de excarcelación de Pedro Castillo. Será el Poder Judicial el que, tras evaluar los descargos y los fundamentos de la demanda, determine si corresponde o no otorgar la tutela solicitada por la defensa del exmandatario.