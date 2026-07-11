Caso 'El Monstruo': Amplían extradición para Erick Moreno Hernández por organización criminal y otros delitos

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía precisó que consiguió ampliar la extradición para Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' por organización criminal, tentativa de homicidio, lesiones graves seguidas de muerte y otros delitos.

Fiscalía logra ampliar extradición de 'El Monstruo'

Hace dos semanas, el Poder Judicial, a través del Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Lima Norte, condenó a 35 años de prisión a Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', por el delito de secuestro extorsivo tras concluir que los medios probatorios, testimonios y declaraciones en el juicio acreditan responsabilidad penal.

Tras esa medida, este sábado 11 de julio, el Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3), a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez, precisó que se consiguió ampliar la extradición para Erick Moreno por los siguientes delitos:

Organización criminal.

Tentativa de homicidio.

Lesiones graves seguidas de muerte.

seguidas de muerte. Extorsión en los distritos de Ancón, Independencia y Puente Piedra.

Erick Moreno juzgado por caso 'Los Injertos del Cono Norte'

De acuerdo a la Fiscalía, con esta medida aceptada por Paraguay, se permitirá que 'El Monstruo' pueda ser juzgado en Perú por presuntamente haber encabezado la red criminal 'Los Injertos del Cono Norte. Según se detalló, la ampliación de la extradición se fundamenta en la gravedad de los hechos investigados y en la continuidad del trámite internacional correspondiente.

Asimismo, se detalló que con esta decisión judicial, se le investigará por "haber ordenado el atentado contra un conductor de colectivo en Ancón en 2024, el cobro de cupos semanales de S/ 40 a choferes, la extorsión contra particulares y una empresa de transporte en 2025, a la que solicitó el pago de S/ 60 mil a cambio de no atentar contra su flota vehicular, y el asesinato de un colectivero a inicios del mismo año".

Finalmente, el Ministerio Público destacó que esta ampliación fue obtenida por los elementos recopilados por la Fiscalía y que vinculan a Erick Moreno con la comisión de los presuntos ilícitos, así como el tratado de extradición existente entre Perú y Paraguay.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3),a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco, consiguió que se amplíe la extradición para Erick Moreno (alias 'Monstruo') por los delitos de organización criminal,... pic.twitter.com/6W5YnvjMC0 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 11, 2026

Erick Moreno, alias 'El Monstruo' pide perdón a sus víctimas

Como se recuerda, previamente a la lectura de su sentencia de 35 años de prisión, Erick Moreno Hernández rompió su silencio durante la audiencia, de forma virtual desde su centro de reclusión en la Base Naval del Callao, y reconoció la autoría intelectual y planificación de los secuestros de dos empresarios en Lima Norte.

Durante su intervención, alias 'El Monstruo', pidió perdón a sus víctimas y reveló haber entregado su vida a Dios. "Yo participé del secuestro del señor Erick Trujillo y el señor Milton Corrales Calla. Estoy arrepentido de corazón, yo le entregué mi vida a Dios cuando estuve en Paraguay, me reconcilié con Dios, soy cristiano, creo en Jesucristo", manifestó.

Tras la condena de 35 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo, una nueva noticia surge en contra de Erick Moreno Hernández. La Fiscalía informó que consiguió ampliar la extradición de 'El Monstruo' por organización criminal y otros delitos.