TC dejó al voto pedido de Ollanta para anular condena por lavado de activos: "Estamos en pleno debate sobre la naturaleza del dinero que recibió"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Por medio de un diálogo con Exitosa, Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, informó que el pleno se encuentra debatiendo la naturaleza del dinero recibido y los argumentos relacionados con el caso de Ollanta Humala, quien ha solicitado al TC anular su condena por lavado de activos.

Tribunal Constitucional dejó al voto anular condena de Ollanta Humala

El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la solicitud presentada por el expresidente Ollanta Humala para que se anule la condena que pesa en su contra por el delito de lavado de activos, en un caso vinculado a los aportes recibidos durante su campaña presidencial de 2011.

Así lo informó el magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, quien precisó que el pleno se encuentra analizando diversos aspectos jurídicos antes de emitir una decisión definitiva.

Siguiendo esa línea, el integrante del TC indicó que uno de los puntos centrales de la discusión está relacionado con la naturaleza del dinero. Según explicó, el tribunal analiza si dichos fondos tuvieron un carácter estrictamente político o si podrían encuadrarse dentro de los supuestos del delito de lavado de activos.

"Tenemos una agenda bastante complicada en el sentido de que, siempre generan posiciones a favor y en contra, pero esa la tarea que le corresponde al Tribunal Constitucional, tiene que resolver lo que no resolvieron los demás. Tenemos el caso del expresidente Ollanta Humala porque también se le imputa haber lavado dinero entre comillas durante la campaña que el realizó en el año 2011", afirmó

Caso de Keiko Fujimori

Como parte de su declaración, Gutiérrez recordó que existe un antecedente importante en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional relacionado con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En dicho caso, el TC consideró que no existía una tipicidad específica para procesar determinados aportes de campaña bajo la figura de lavado de activos, criterio que ahora podría influir en el análisis del expediente de Humala.

"Esto ya viene un pronunciamiento anterior en el caso Keiko Fujimori donde se ha señalado que no hay una tipicidad específica del delito, pero en este caso estamos todavía en pleno debate sobre la naturaleza del dinero que recibió el señor Humala y si es que técnicamente fue destinada para los fondos de naturaleza política. Si es que en el caso fuera de esta fórmula técnicamente similar a la de Keiko Fujimori debería corresponder el mismo sentido, pero aún está por determinarse", expresó.

Finalmente, el magistrado mencionó que la conclusión del caso debe ser definida por el pleno del TC, que en los próximos días emitirá un pronunciamiento sobre este proceso de Ollanta Humala, que es relevante en la política peruana.