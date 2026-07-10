Pedro Castillo: Walter Ayala presenta habeas corpus para excarcelar al expresidente tras recomendación de la ONU

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones, Walter Ayala Gonzáles, presentó este viernes 10 de julio, un recurso de habeas corpus, con la finalidad de recuperar la libertad del condenado exmandatario, amparándose en la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que plantea dicha posición, más el pago de una indemnización a su favor.

Tal como se sabe, el organismo supranacional calificó de "arbitraria" la detención del expresidente, tras cuestionar los procedimientos que determinaron con su captura el 07 de diciembre de 2022, pese a que en su mensaje a la nación anunció un régimen de excepción, así como el cierre del Congreso y otras instituciones del Estado.

Pedido fue formulado al Segundo Juzgado Constitucional

El petitorio fue formulado ante el Segundo Juzgado Constitucional, a fin de que declare fundado el requerimiento, argumentando que se vulneró el procedimiento de antejuicio político, así como el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el principio de legalidad y el derecho a ser juzgado por un tribunal competente.

#AHORA | He interpuesto un #HábeasCorpus para liberar al Presidente @PedroCastilloTe. La @ONU_es ya declaró su detención como ARBITRARIA. @Poder_Judicial_ debe acatar el derecho internacional. El Juez debe ir al penal y ordenar su LIBERTAD INMEDIATA con apoyo de la fuerza pública pic.twitter.com/kgcgzQxdXQ — Walter Ayala Gonzales (@walterayala3000) July 11, 2026

En ese sentido, solicita que declara nulos todos los actuados procesales contra Castillo Terrones; es decir, la resolución legislativa que declara su vacancia en el Congreso, las órdenes de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial y la sentencia en primera instancia a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión.

Sobre lo señalado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, Ayala Gonzáles apunta como responsables del presunto perjuicio contra su patrocinado al presidente José María Balcázar, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, al Congreso, a los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al juez Juan Carlos Checkley Soria y al Ministerio Público.

Como se recuerda, el Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno peruano a que en un plazo de seis meses proporcione la información sobre las dificultades que pudiera encontrar para la aplicación de las "recomendaciones"; precisando en todo momento que la liberación debe ser "inmediata".

Expresidente exige su libertad inmediata

Este viernes 10 de julio, el expresidente Pedro Castillo envió un mensaje desde el penal de Barbadillo, exigiendo la aplicación de lo dispuesto por el Grupo de Trabajo, alegando persecución por parte del Estado peruano, sosteniendo que sus derechos fueron violentados, sin oportunidad a defenderse.

En esa misma línea, aseveró que el sistema de justicia y las organizaciones políticas "planificaron" su arresto e "inmediata destitución" de forma ilegal, argumentando que violó la inmunidad presidencial, debido a que no existió flagrancia delictiva, así como un "alzamiento en armas".

"Hago un llamado enérgico y exhorto firmemente a todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así como a las instancias de la administración de justicia del Perú, a acatar de inmediato e implementar lo dispuesto por esta instancia de las Naciones Unidas", señala su respuesta.

Al pueblo peruano y a los pueblos del mundo; a las organizaciones que defienden los derechos de las personas y de los pueblos; y a los órganos de administración de justicia:



Yo, José Pedro Castillo Terrones, como presidente constitucional de la República del Perú, elegido por la... pic.twitter.com/PN3jzHz2VZ — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 10, 2026

Finalmente, el excandidato presidencial Roberto Sánchez dejó a entrever posibles movilizaciones en favor del exjefe de Estado, dicha posición será comunicada este lunes 13 de julio.