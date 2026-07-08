Expolicía es condenado a 35 años de prisión por abuso de una menor de edad en Amazonas

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Corte Superior de Justicia de Amazonas condenó a 35 años de prisión efectiva al expolicía Jim Carl Solsol Ríos tras encontrarlo culpable del delito de violación sexual en agravio de una menor de 12 años. La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Subespecializado en Delitos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, luego de culminar el juicio oral en el que se evaluaron las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

De acuerdo con la resolución, los hechos ocurrieron cuando el ahora sentenciado aún se desempeñaba como efectivo de la Policía Nacional del Perú. Tras analizar los elementos probatorios, el colegiado concluyó que existían suficientes evidencias para acreditar su responsabilidad penal, por lo que impuso la pena máxima prevista por la legislación para este tipo de delitos.

Además de la condena, el tribunal ordenó el pago de S/10 mil por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. La resolución también dispone la ejecución provisional de la sentencia y la comunicación del fallo a las autoridades correspondientes para que se inicie el cumplimiento de la pena.

La víctima quedó embarazada

Durante el proceso judicial se acreditó que la víctima tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos y que quedó embarazada como consecuencia de la agresión sexual. Posteriormente, el expolicía contrajo matrimonio con la menor, situación que fue expuesta y analizada durante el desarrollo del juicio.

Sin embargo, el colegiado precisó que ese hecho no elimina la responsabilidad penal del condenado. En su resolución recordó que la legislación peruana protege la indemnidad sexual de los menores de edad, por lo que el consentimiento de una niña de esa edad carece de efectos jurídicos y no puede ser considerado un argumento válido para justificar el delito.

Asimismo, los magistrados señalaron que el matrimonio celebrado entre ambas partes no modifica la calificación jurídica de los hechos ni constituye una circunstancia que permita reducir o excluir la responsabilidad del acusado.

Víctima de 12 años

Fiscalía sustentó la acusación

La Fiscalía Provincial Penal de Condorcanqui presentó durante el juicio diversos medios probatorios para sustentar la acusación contra el exsuboficial. Entre ellos se incluyeron testimonios, documentos e informes periciales que permitieron reconstruir los hechos y acreditar la responsabilidad penal del acusado.

El colegiado otorgó especial valor a la declaración de la víctima, la cual fue considerada persistente y coherente con el resto de las pruebas incorporadas al expediente. También fueron evaluados el testimonio de la madre de la menor, informes médicos y psicológicos, así como partidas de nacimiento y otros documentos relacionados con el caso.

Asimismo, durante el juicio se determinó que la madre de la menor informó desde un inicio al acusado sobre la verdadera edad de su hija, descartando cualquier posibilidad de desconocimiento respecto a que se trataba de una niña de 12 años.

Defensa fue desestimada por unanimidad

En su intento por revertir la acusación, la defensa del expolicia planteó que el procesado habría actuado bajo un supuesto "error de tipo" y un "error culturalmente condicionado". No obstante, ambos argumentos fueron rechazados por unanimidad por el tribunal, al considerar que las pruebas presentadas durante el proceso desvirtuaban dichos planteamientos.

Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Amazonas confirmó la responsabilidad penal del expolicía y dispuso el cumplimiento de la condena conforme a la normativa vigente, además del pago de la reparación civil en favor de la víctima.