Fuerza Popular no será parte de la Mesa Directiva del Congreso ni de la gestión de José Jerí, asegura Ernesto Bustamante

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Han pasado varios días desde que Dina Boluarte fuera vacada por el Congreso de la República y la posterior designación de José Jerí como presidente. A pesar del tiempo transcurrido, el flamante mandatario sigue sin conformar su gabinete ministerial lo que lo ha llevado a recibir cuestionamientos y críticas desde diversos sectores.

Fuerza Popular no integrará Mesa Directiva del Congreso ni el Ejecutivo

En medio de esta coyuntura, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, conversó con los medios de prensa para señalar que su partido no será parte del Consejo de Ministros que está por conformarse, ni de la Mesa Directiva del Parlamento.

De acuerdo a la decisión tomada por su bancada, la intención es recomponer la Mesa Directiva del Congreso frente a los recientes cuestionamientos por lo que Fernando Rospigliosi renunciaría a su actual cargo de presidente del Legislativo.

"En efecto, no vamos a participar en el Poder Ejecutivo, es decir en el nuevo gobierno, así como tampoco en la Mesa Directiva del Congreso, indicando con ello que estamos apuntando a hacer una recomposición de ella", indicó.

Respecto a la recomposición de los titulares del Parlamento, aún no se ha definido si solo se buscará un nuevo presidente o si se renuevan a todos los integrantes de la Mesa Directiva para buscar un consenso entre bancadas.

"No sabemos si será una elección puntual del nuevo presidente del Congreso solamente y todo lo demás queda igual o si toda la Mesa Directiva debe renovarse y eso depende de lo que diga el Pleno", añadió.

José Jerí aún no anunció su gabinete ministerial.

No quieren politizar las próximas elecciones

Respecto a las razones de Fuerza Popular de quedar al margen del Ejecutivo y Legislativo, Bustamante aseguró que el partido liderado por Keiko Fujimori ha tomado la decisión para evitar que, durante los próximos meses, las elecciones generales se vean politizadas con la presencia de algún integrante de su movimiento.

"No queremos convertir los siguientes 9 meses, especialmente los primeros 6, en un tema paralelo a lo electoral. Fuerza Popular está participando en las Elecciones y en consecuencia no queremos que sea vea cualquier acción en el gobierno o el Parlamento como si estuviera interfiriendo con el proceso electoral", añadió.

De esta manera, Fuerza Popular no será parte de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República ni tampoco del gobierno de José Jerí. Según indicó, la decisión se tomó para preservar la gobernabilidad ante la crisis que atraviesa el país por estos días.