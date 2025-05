Paul Flores: Fiscalía pide prisión preventiva para 'El Italiano', presunto asesino del 'Russo' de Armonía 10

La Fiscalía de San Juan de Lurigancho (SJL) solicitó prisión preventiva para Pier A. Panduro Verástegui, conocido como 'El Italiano'. Está acusado de ser el presunto asesino del cantante Paul Flores, también llamado 'Russo' de Armonía 10.

La Primera Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho - Zona Baja, dirigida por el fiscal Miguel Ángel Janampa Mansilla, inició la investigación formal y pidió que Pier A. Panduro Verástegui, más conocido como 'El Italiano', sea enviado a prisión preventiva por nueve meses.

Esta medida se está tomando dentro de la investigación por el supuesto asesinato del cantante Paul Flores, conocido como 'Russo', de Armonía 10. Según el Ministerio Público, Panduro V. estaría directamente relacionado con el crimen.

Además, el fiscal también acusa a cuatro personas más como posibles cómplices del delito, y ellos también están siendo investigados. La Fiscalía sigue recogiendo pruebas para aclarar qué pasó realmente y saber quiénes son responsables.

Pierre Panduro Verástegui, conocido como 'El Italiano', fue capturado en Desaguadero, frontera con Bolivia, cuando intentaba huir con una identidad falsa. Aunque primero se declaró inocente, después aportó detalles que no se conocían sobre los minutos previos al ataque al bus de la agrupación Armonía 10.

El sicario confesó ante los investigadores, con total frialdad, que había consumido alcohol al momento del ataque y que la razón por la que no siguió disparando fue porque el arma se trabó.

"Oe, yo estoy borracho y me dijeron solamente, dispara compadre que no hay nadie. Porque los dos carros, que lo chalequean, viene ese. Dispara nomás, que no hay nadie. Asústalos", relató 'El Italiano'.