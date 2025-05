Paul Flores: PJ impone 9 meses de prisión preventiva para el 'Italiano', asesino confeso del vocalista de Armonía 10

Esta tarde, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Pierre Panduro Verástegui, alias 'el Italiano', asesino confeso del vocalista de Armonía 10, Paul Flores García o también conocido como "el Ruso".

Como se recuerda, el artista perdió la vida el pasado 16 de marzo , tras recibir dos impactos de bala a manos del sicario. La emboscada fue en la Vía de Evitamiento cuando la orquesta de cumbia iba a realizar una presentación en Santa Clara.

En audiencia llevada a cabo la tarde de hoy, el juez Elmer Paulino Basilio, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de San Juan de Lurigancho (Corte de Lima Este), aceptó el requerimiento de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho - Zona Baja (Primer Despacho).

El magistrado tomó su decisión considerando que el investigado puede darse a la fuga por la gravedad de la pena, que no es menor de 35 años, y por no contar arraigo familiar, domiciliario ni laboral.

Cabe señalar que, según lo revelado por la Policía Nacional del Perú (PNP), el 'Italiano' admitió ser el autor material del crimen que enlutó al mundo artístico nacional en marzo último. Del mismo modo, se le acusa de otros homicidios, como el del excongresista Óscar Medelius.

En su declaración ante la Dirincri, Pierre Panduro Verástegui admitió ser el asesino de Paul Flores García. Según su testimonio, dijo haber recibido una orden para disparar al bus, creyendo estar vacío.

"Yo estaba borracho, me dijeron que dispare, que no había nadie (...) No hay nadie, dispara nomás, asústalo (...) Disparé tres veces, pero el fierro se trabó (...) Viejo que me manden a Lurigancho aunque sea, me van a matar", dijo a los policías.