Alias 'El Italiano' confesó el asesinato de Paul Flores: "Me dijeron que dispare, que no había nadie"

Pierre Panduro Verástegui, apodado 'El Italiano' en el ámbito delictivo, confesó ante agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ser el autor de los disparos contra el bus de la orquesta Armonía 10, ataque en el que falleció el cantante Paul Flores.

En su declaración, Panduro explicó que creyó que el vehículo estaba desocupado, aunque había recibido instrucciones de intimidar a quienes se encontraban dentro. El hecho ocurrió el pasado 16 de marzo en Lima, cuando la agrupación se dirigía a una presentación.

"Yo estaba borracho, me dijeron que dispare, que no había nadie (...) No hay nadie, dispara nomás, asústalo (...) Disparé tres veces, pero el fierro se trabó (...) Viejo que me manden a Lurigancho aunque sea, me van a matar", dijo a los policías.