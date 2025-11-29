PJ autorizó viaje de Juan José Santiváñez a Colombia pese a impedimento de salida

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El juez supremo provisional de la investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, autorizó el viaje con motivos académicos del exministro Juan José Santiváñez desde el 1 al 6 de diciembre a la ciudad de Bogotá en Colombia.

PJ autorizó viaje de Santiváñez

El Poder Judicial (PJ) autorizó el permiso para salir del país solicitado por el exministro Santiváñez pese a que cuenta con impedimento de salida por 18 meses por la investigación fiscal por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.

Tal impedimento fue ordenado desde junio del 2025 tras la presentación de "elementos probatorios presentados y valorados permiten evidenciar que sí existe peligro de que Santiváñez Antúnez pueda rehuir a la acción de la justicia", indicó el PJ en su cuenta oficial de X.

Ante ello, el exministro del Interior y Justicia, presentó el 23 de octubre un permiso para viajar del 1 al 6 de diciembre a Colombia con motivo del "III Congreso Internacional Disciplinario 2025 - Homenaje a Carlos Arturo Gómez Pavajeua" en el cual brindaría una exposición como ponente en la Fundación Universitaria San Martín.

Según el documento obtenido por Infobae, se precisa que finalizada la reunión se debe "dar cuenta a esta judicatura de la fecha de retorno, bajo apercibimiento de informarse al representante del Ministerio Público, para los fines correspondientes, en caso de incumplimiento".

PJ autoriza viaje de Santiváñez a Colombia

Fiscalía rechazó permiso

Tras la decisión del PJ, la Fiscalía rechazó el permiso judicial argumentando la "falta de acreditación documental de respaldo", inconsistencias en fechas solicitadas y otras discordancias, entre ellas, los argumentos necesarios para justificar la participación de Santiváñez de manera "esencial o necesaria".

Ante ello, el juez Checkley precisó que esta es la "actividad que actualmente realiza para mantenerse y cubrir sus necesidades" por lo que permitió su autorización para viajar. Se prevé que la participación de Santiváñez en tal Congreso sea solo por un día.

El juez dispuso que se notifique de esta medida a la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) para disponer su libre tránsito hacia el exterior del país. Finalizado el plazo, el 7 de diciembre debería reactivarse la medida judicial en su contra.

Como se sabe, Juan José Santiváñez, uno de los ministros más allegados al gobierno de Dina Boluarte ejerció diversas funciones públicas dentro del círculo más cercano al poder de la expresidenta.

Actualmente, la Fiscalía le sigue una investigación por presuntamente haber solicitado USD 20,000 para interceder por el ex policía Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El Diablo', ante el Tribunal Constitucional, el Inpe y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando este era su abogado.