Ulises Villegas, alcalde de Comas, es sentenciado a 6 años de cárcel efectiva: PJ ordena su captura

La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó la sentencia de 6 años de cárcel efectiva contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas, por colusión agravada, y dispuso su inmediata ubicación y captura.

El origen del caso Ulises Villegas

El caso contra Ulises Villegas, actual alcalde de Comas, se remonta a 2017, cuando era representante de la empresa UDEL Group.

Según la Fiscalía, Ulises Villegas acordó junto a funcionarios municipales la entrega de la obra "Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz", aunque estaba inconclusa.

Este acto provocó un perjuicio económico al Estado y dio inicio al proceso por colusión agravada.

Sentencia y condenados

Recordemos que en abril, Ulises Villegas fue condenado en primera instancia a seis años de prisión efectiva con ejecución diferida. Junto a él, también recibieron sanciones:

Rubén Jiménez , exgerente municipal de Independencia

, exgerente municipal de Independencia Elizabeth Espinoza , exgerente de Infraestructura

, exgerente de Infraestructura Pedro Ancajima , ingeniero de planta

, ingeniero de planta César Cervantes, exsupervisor de obra

Todos como coautores de colusión agravada. Además, Santos Espinoza y Raymundo Concepción, exgerentes de Gestión Ambiental y de Administración y Finanzas, fueron sentenciados a tres años de prisión efectiva por falsedad ideológica.

Todos los condenados fueron inhabilitados por cinco años para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado y deberán pagar multas tras la confirmación final del fallo.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó informes de la Contraloría, del OSCE, pericias de ingeniería civil, contabilidad, economía y el expediente técnico completo de la obra.

Todo esto demostraba que los implicados simularon la culminación del proyecto para permitir su entrega irregular, afectando a diversos asentamientos humanos de Independencia.

En aquel entonces, a través de un comunicado, Ulises Villegas señaló que durante el proceso no se consideraron todas las pruebas que podrían exonerar a la empresa que representaba.

"Confío en Dios y en la justicia del Perú, y espero que esta sentencia en primera instancia con ejecución diferida, la cual está siendo apelada, no sea utilizada como una mordaza política ni se convierta en una cacería de brujas en mi contra", declaró.

Orden de captura contra Villegas

Ahora, la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó la sentencia de seis años de cárcel efectiva contra Ulises Villegas y dispuso su inmediata ubicación y captura.

Así, la justicia confirma la condena de Ulises Villegas a seis años de prisión por colusión agravada, con ubicación y captura inmediata, afectando también a exfuncionarios involucrados.