Caso 'Zorrito run run' : PJ condena a miembros de banda criminal por filtración de datos de la Reniec

El Poder Judicial (PJ) condenó a Luis R. y José A, coautores del delito de tráfico ilegal de datos personales tras la filtración de datos de más de 23 mil peruanos. Ambos criminales cumplirán condenas de seis años y cinco meses de prisión efectiva.

Golpe al crimen cibernético

Tras su captura en el 2023, los sujetos identificados como Luis R. y José A fueron sentenciados por los delitos de acceso ilícito, tráfico ilegal de datos personales y banda criminal luego que el PJ ratificará que ambos accedieron ilegalmente al sistema de datos personales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Los criminales accedieron también a la base de datos del organismo y procedieron a comercializar la información a través de grupos de Whatsapp y Telegram. Todos estos datos fueron sistematizados en páginas web creadas por los dos delincuentes bajo el dominio 'Zorrito run run'.

Tras la sentencia, los imputados deberán pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 75 000 a favor del Reniec, y, cada uno, el equivalente a 145 días multa (S/ 14 000 y S/ 1570.35, respectivamente).

Fiscalía acreditó responsabilidad

Según la investigación de la Fiscalía, la fiscal adjunta provincial Malena Ayala Gonzales precisó que los sentenciados vulneraron las debilidades de diversas páginas web de entidades públicas, modalidad que les permitió acceder a los datos personales que Reniec proporcionaba.

Posteriormente, accedieron a los sistemas de esta entidad y recopilaron ilegalmente información sensible de estas bases de datos. La información personal de 23 228 peruanos fue vulnerada.

Entre los datos que fueron comercializados se encuentran los del sistema Reniec, consultas de bienes y vehículos, familiares directos y hasta información crediticia.

A través del dominio 'zorritorunrun', comercializaban toda la información recopilada, las cuales posteriormente compartían en grupos de Whatsapp y Telegram.

Parte de la investigación fiscal incluyo diligencias como allanamiento, detención e incautación de equipos informáticos. Se hizo uso de pericias de análisis digital forense y el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones. Con estas se permitió obtener evidencia digital sobre los crímenes cometidos.

Los imputados continuarán recluidos en el penal de Lurigancho del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en donde ya cumplían orden de prisión preventiva.

