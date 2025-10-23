Yoshimar Yotún calienta la previa del duelo ante Universitario: "Lo vamos a ganar y vamos a dejar el alma"

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este jueves 23 de octubre, Sporting Cristal y Universitario se enfrentarán en un encuentro que promete sacar chispas en el Estadio Nacional. Por la fecha 14 del Torneo Clausura, celestes y cremas se enfrentarán en el partido que tuvo que ser postergado por la marcha del 15 de octubre y que podría encaminar a los dirigidos por Jorge Fossati rumbo al título.

De acuerdo a la tabla de posiciones, el elenco merengue cuenta con una ventaja de siete puntos con su inmediato perseguidor, Cusco FC, por lo que es el principal favorito para quedarse con este torneo y lograr el ansiado tricampeonato nacional.

Yoshimar Yotún calienta la previa del duelo ante la 'U'

Pero aunque todo parece encaminado para la consagración de Universitario, Sporting Cristal quiere aguarle la fiesta en el Estadio Nacional consiguiente un triunfo y dándole una alegría a los hinchas.

Justamente, un importante grupo de aficionados llegó hasta las afueras de La Florida donde concentraban los futbolistas rímenses para realizar el tradicional banderazo. El plantel en conjunto acompañó los cánticos e incluso el capitán, Yoshimar Yotún se animó a tocar el bombo de la barra celeste.

Precisamente, el volante de la Selección Peruana habló a los hinchas tras prometiéndoles dejar el alma y quedarse con el triunfo ante la 'U'. De acuerdo a su sentir, la historia y escudo del club bajopontino les ordena salir por los tres puntos.

"Queremos solo una cosa que es ganar. Estamos conscientes que lo vamos a ganar y que vamos a dejar el alma en la cancha porque es lo que representa nuestra historia y nuestro club. Así que mañana vamos a dejar la vida en cada jugada, en cada segunda y la victoria se va quedar aquí en La Florida", indicó.

Sporting Cristal vs. Universitario: Alineaciones confirmadas

Tanto celestes como merengues ponen el mejor equipo posible que tienen a su disposición. En el local, Paulo Autuori duda entre Irven Ávila o Felipe Vizeu, mientras que Fossati evalúa mandar a Jesús Castillo como inicialista pese al regreso de Rodrigo Ureña.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún; Santiago González, Felipe Vizeu, Maxloren Castro.

Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría (Aldo Corzo), Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Jorge Murrugarra (Rodrigo Ureña), Martín Pérez, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez, Álex Valera.

