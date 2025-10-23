Sedapal anuncia corte de agua para el viernes, 24 de octubre: ¿Tu distrito se verá afectado?

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Lima enfrentará un nuevo corte de agua? El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló, a través de su canal de difusión en WhatsApp, que tiene programado la interrupción temporal del recurso hídrico en algunos distritos de la capital programado para el viernes, 24 de octubre.

Distritos de Lima afectados por corte de agua

¡Hasta por 10 horas no habrá agua! Es por ello, que la empresa estatal exhorta a los vecinos que tomen las precauciones del caso como almacenar agua anticipadamente y no verse perjudicados al no contar son el servicio este viernes.

Asimismo, señala que el corte se dará por motivos de trabajo de mantenimiento de la red de distribución, así como limpieza de reservorios y ejecución de empalmes para garantizar que el agua llegue de forma saludable y sin convenientes a los hogares de Lima Metropolitana. También aconseja a los usuarios que, de ver que el servicio no se restablece en el horario señalado, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Interrupción del servicio en SJM

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 305.

Áreas afectadas: A.H. Villa Solidaridad 3ra etapa, A.H. 27 de Julio, A.H. El Pacífico, A.H. Javier Heraud, A.H. Rep. Democrática Alemana, A.H. Manuel Scorza, Coop. de Viv. La Merced de Lima, A.H. 1ro de Junio, A.H. Laderas de Villa, A.H. 20 de Mayo, A.H. San Francisco de Asís, A.H. Sarita Colonia, A.H. Los Pinos, A.H. El Imperio.

Corte de agua en Ate

Áreas afectadas: A.H. Huaycán Zona N, Asoc. de Productores San Martín de Porres Mz. A, B, C, D, UCV 270, UCV 177, UCV 177B, UCV 177C, UCV 175B, UCV 175C.

A.H. Huaycán Zona N, Asoc. de Productores San Martín de Porres Mz. A, B, C, D, UCV 270, UCV 177, UCV 177B, UCV 177C, UCV 175B, UCV 175C. Horario de corte: Desde la 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Desde la 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Sector 6

Motivo: Limpieza y desinfección del reservorio San Cosme.

En Carabayllo

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 373.

Áreas afectadas: C.P. San Diego, Asoc. Casa Huerta Apóstol Santiago, Asoc. Viv. Las Palmeras de La Molina, Asoc. Casa Huerta Sol Radiante de La Molina, Asoc. Casa Huerta San Diego.

En La Molina

Por último, según el reporte de Sedapal hasta el cierre de esta nota, el otro distrito que se vería afectado con el corte temporal del servicio sería La Molina por limpieza de reservorio en el sector 199.

Áreas afectadas: Urb. Las Lomas de La Molina Vieja, Conjunto Residencial Alameda I.

Urb. Las Lomas de La Molina Vieja, Conjunto Residencial Alameda I. Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

En ese marco, la empresa estatal de Sedapal recomendó a los usuarios guardar agua previamente para disponer del recurso mientras dure el corte del servicio programado para el viernes, 24 de octubre.