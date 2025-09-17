Wilber Medina sobre Delia Espinoza: "Creo que quien va a acabar en la cárcel es la fiscal de la Nación"

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Wilber Medina, abogado del presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, se refirió a las declaraciones de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien aseguró que los miembros de la JNJ podrían ir a la cárcel. La defensa legal de Ríos Patio, consideró que quien podría ir a prisión es Espinoza.

Fiscal de la Nación habría incurrido en delitos

Este viernes la Junta Nacional de Justicia evaluará en un audiencia, la propuesta de suspensión por seis meses contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no haber acatado la orden de reposición de Patricia Benavides al máximo cargo del Ministerio Público.

En una entrevista para Canal N, Medina señaló que por lo visto por los propios ciudadanos, Espinoza sería quien correría riesgo de ser encarcelada.

" Quien va a terminar en la cárcel, creo que a la luz de todo lo que los peruanos hemos visto, es ella. Porque ha dicho hoy también una cosa inédita, dice que 'ella es incómoda porque lo que está haciendo es simplemente lo que nunca nadie, ningún fiscal en los 44 años y 19 fiscales con ella, ha hecho'", recordó.

Lo que sostiene la defensa legal de Ríos Patio, es que Espinoza estaría cometiendo una serie de delitos, tales como desacato, desobediencia y hasta usurpación de funciones.

"Creo yo, porque ha cometido el delito flagrante de desacato contra la administración de justicia, desobediencia a la autoridad, usurpación de funciones. Esos son los delitos que, creo yo habría cometido. Que se someta a una investigación, que se realice la investigación, terminará, la autoridad judicial dirá si cometió, no cometió y etc. Por lo tanto, yo considero, desde mi perspectiva, que puede terminar así, como no también", explicó.

En #NPortada, Wilber Medina, abogado del presidente de la JNJ, Gino Ríos, consideró que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, terminaría presa: "Cometió el delito de desacato, desobediencia y usurpación de funciones"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/NGJF3AKyiF — Canal N (@canalN_) September 17, 2025

Criticó comportamiento de Espinoza

Además, Wilber Medina cuestionó el comportamiento de Delia Espinoza cuando la JNJ ordenó reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, pues recordó que "tapió el piso 9" del Ministerio Público para evitar que tomen su cargo. Inclusive comparó su actuar con la exfiscal de la Nación, Nélida Colán, quien asumió el cargo en el Ministerio Público durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.

"Nunca en los 44 años, se ha tapiado el piso 9 del Ministerio Público para que no suba nadie. Nunca en los 44 años, un fiscal de la Nación ha bajado, ni Nélida Colán ha bajado con velas, exponiendo, dejando que el personal trabaje, una señora embarazada haciendo cola y haciendo ese espectáculo que todos hemos visto por televisión", criticó.

Asimismo, ante una eventual decisión de la JNJ de suspender a Delia Espinoza, Medina advirtió que incurriría en nuevo delitos si se "atrinchera" en el Ministerio Público.

"Bueno con el antecedente que tenemos, espero que haya reflexionado y no se atrinchere en el Ministerio Público, porque sino estaría incurriendo en nuevos delitos. Cuidado", mencionó.

En #NPortada, Wilber Medina, abogado del presidente de la JNJ, Gino Ríos, dijo que espera que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no se "atrinchere" ante eventual decisión de la Junta tras propuesta de suspenderla



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/VPCRwxxPTI — Canal N (@canalN_) September 17, 2025

En medio de la expectativa ante la decisión de la Junta Nacional de Justicia que evaluará la suspensión de Delia Espinoza en el cargo de fiscal suprema, Wilber Medina, abogado de Gino Ríos, consideró que Espinoza corre el riesgo de ir a prisión por delitos cometidos.