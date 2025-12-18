RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Nuevo proceso!

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

La Fiscalía presentó una acusación contra Gonzalo Monteverde y otras seis personas en el marco del caso Odebrecht. El Ministerio Público pide 33 años de prisión contra el empresario.

Equipo Lava Jato presenta acusación contra empresario por presunto lavado de act (Composición Exitosa)

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Equipo Especial Lava Jato, presentó una acusación por el presunto delito de lavado de activos contra el empresario Gonzalo Monteverde y otras seis personas y 21 personas jurídicas, en el marco de caso Odebrecht. 

Nueva proceso Lava Jato

El fiscal provincial José Domingo Pérez fue el encargado de presentar la acusación por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia con el agravante de ser integrante de una organización criminal. 

Según el requerimiento acusatorio se solicitó 33 años de pena privativa de la libertad para Monteverde. Además, se acusó a María Isabel Carmona, Sara Andrade, Karla Ganoza y otros, por quienes se pide penas de 13 a 33 años. 

Asimismo, se ha solicitado la disolución de 21 personas jurídicas, entre las que se encuentran Construmaq SAC, Inversiones El Santuario SAC, Isagon SAC y otros. 

Hechos acusados

Según la tesis fiscal, Monteverde, a través de sus empresas, era el generador de los flujos de dinero ilícito para el Departamento de Operaciones Estructurada de la empresa Odebrecht (Caja 2) y para la caja chica en efectivo en el Perú. 

Además, según la acusación, habría sido receptor en el Perú del dinero ilícito que la empresa brasileña Odebrecht utilizaba para pagar los sobornos y los aportes a las campañas políticas, entre las que resaltan los dineros recibidos por Fuerza Popular, antes Fuerza 2011. 

Cabe señalar que, los acusados Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona tienen orden de captura nacional e internacional desde 2019, al encontrarse prófugos de la justicia. Por ello, el Ministerio del Interior, a través de su Programa de Recompensas, ofrece el beneficio económico de medio millón de soles por la ubicación del empresario Monteverde. 

Eliminación de Equipos Especiales

Luego que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunciara que desactivará los Equipos Especiales por haber cumplido su tiempo, el fiscal José Domingo Pérez se pronunció al respecto. Señaló que tiene dudas si es que una decisión propia a partir de la entrevista que brindó este miércoles a otro medio.

En tal sentido, recordó que el titular del Ministerio Público sostuvo que era un tema que iba a evaluarse con la Junta de Fiscales Supremos y luego la decisión que iba a adoptar, sin embargo, Pérez sostiene que lo que manifestó hoy Gálvez le hace creer que está cumpliendo lo que determina la Comisión Investigadora sobre los acuerdos de colaboración eficaz con Odebrecht.

"Me queda claro que está cumpliendo el mandato que esta comisión Muñante le ha ordenado. El informe le ordena a la fiscal de la Nación nos saque del cargo en el Equipo Especial tanto al fiscal Rafael Vela como a mí", manifestó.

Es en medio de ello que, el fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación contra el empresario Gonzalo Monteverde y otras seis personas y 21 personas jurídicas, en el marco de caso Odebrecht. 

Temas relacionados 'Caso Odebrecht' Gonzalo Monteverde lavado de activos Ministerio Público

