Fiscalía inicia investigación contra Cinthia Pajuelo por presunto fraude en elecciones internas de Acción Popular

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Por un presunto fraude en las elecciones internas para elegir delegados del partido Acción Popular, la Fiscalía de la Nación aceptó la denuncia en contra de Cinthia Pajuelo e inició una investigación preliminar de 50 días. Habría entregado documentación falsa al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tres ciudadanos la denunciaron

La acusación contra Pajuelo Chávez la presentaron los ciudadanos Daniel Alberto Romero Ramírez, Marlene Sofía Cuenta Carrera y Manuel Loayza Alvarado. Se precisa que también se incluirían a otros personas de remitir folios con información incorrecta, de ser encontrados como responsables por los representantes del Ministerio Público.

"Iniciar las diligencias preliminares en sede fiscal, por el plazo de 50 días contra Cinthia Pajuelo Chávez y los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la fe pública - Falsedad de documentos y Falsedad Ideológica, en agravio del JNE, a efectos que lleve a cabo las siguientes diligencias preliminares", indica la decisión final.

Se ha elegido el próximo 6 de enero como el día para que tanto los denunciantes como la denunciada realicen sus declaraciones en distintos horarios en una sesión virtual a través de la plataforma Google Meet. También se ha incluido al procurador del Jurado para que ofrezca su declaración indagatoria, así como otros procesos.

La denuncia precisa que la presidenta del Comité Nacional Electoral no inscribió ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a los candidatos ganadores proclamados por el CNE de Acción Popular, excluyendo a los delegados electos. Por el contrario, agregó a ciudadanos que no habían sido elegidos.

Padrón de Acción Popular habría sido falseado

En otra parte de los hechos denunciados se menciona que los documentos habrían sido falseados, "simulando alterando información". Por esto se habría creado una presunta presunta realidad sobre los sucesos que el documento debería reflejar con veracidad, especialmente porque fue entregado ante la ONPE.

Por el delito que se la imputado, podría recibir una sentencia de no menor de dos y no mayor de 10 años de pena privativa de la libertad, de ser encontrada culpable. También recibiría una multa de 30 días por tratarse de un documento o un registro público.

El presuntamente haber cometido un fraude que afectó las elecciones internas de Acción Popular, le ha valido una investigación a Cinthia Pajuelo, por parte de la Fiscalía de la Nación. La presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE) ha sido acusada del del delito contra la fe pública.