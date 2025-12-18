Caso Cócteles: Proceso contra Keiko Fujimori debería ser archivado, señala abogada penalista Romy Chang

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, la abogada penalista, Romy Chang, sostuvo que muy probablemente el Poder Judicial archivará el caso Cócteles, en donde Keiko Fujimori ha sido investigada por presunto lavado de activos. Agregó que la Fiscalía tendría que utilizar otro tipo de argumentos para reabrir el caso.

Pocas opciones de ser reabierto

Para la letrada, la situación actual no es muy compleja de acuerdo a la resolución que emitió el TC sobre los aportes que recibió Fuerza Popular de Odebrecht. Sin embargo, el Ministerio Público está en su facultad de apelar la decisión y lo ha hecho, aunque ve pocas opciones de que apruebe reabrir el caso.

"La Fiscalía, como es su derecho, puede apelar. Jurídicamente está previsto así, la verdad no le veo muchas posibilidades, pero podría hacerlo. Lo que podría hacer es reconducir los hechos, porque el centro del problema, es que el TC ha dicho que el tipo penal era uno que ya había sido destipificado del Código Penal", indicó Chang.

Con respecto a declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien considera que el Tribunal Constitucional está inclinado hacia un lado, la abogada cree que es la posición habitual cuando una parte pierde. Además, precisó que la investigación estuvo mal dirigida desde el comienzo y que eso fue lo que se tomó en cuenta.

"Es lógico que en un enfrentamiento la parte que pierde sienta que la resolución no fue justa. Lo cierto es que el Tribunal lo que ha hecho es evaluar no solo un punto, sino como cuatro o cinco aspectos donde todos, la conclusión es que el tema estuvo mal encaminado desde un principio", señaló.

Audiencia será el viernes 18 de diciembre

Para este viernes a las 9.00 de la mañana, el Poder Judicial ha programado la audiencia de ejecución de sentencia del TC en el caso 'Cócteles', que fue anulado en octubre último. Participará la defensa legal de Keiko Fujimori, así como los del resto de implicados por el presunto delito de lavado de activos.

"Convocar a audiencia de ejecución de sentencia para el día viernes 19 de diciembre a las 9 horas, la misma que se realizará de forma presencial", indicóel Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional

Ante la audiencia de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional en el caso 'Cócteles', la abogada penalista Romy Chang, ve pocas opciones de que sea reabierto y por la decisión que se tomó, pasará al archivo definitivo. De esta forma, concluirá definitivamente la investigación contra Keiko Fujimori y el resto de acusados.