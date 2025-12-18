TC admite incluir al defensor Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Tribunal Constitucional aceptó incorporar al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, en la demanda con la que excongresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, busca anular su condena de 12 años de prisión, por el asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos.

Aportará como especialista

Gutiérrez participará del proceso como amicus curiae, por lo que no podrá interponer algún recurso contra alguna decisión del TC en el caso en cuestión. Su intervención "se limita a aportar sus conocimientos especializados", indica en la resolución.

La figura en cuestión sirve para aportar conocimientos técnicos e imparciales respecto a un tema, sin embargo, el propio defensor pidió participar del proceso buscando que se revoque la condena, lo que no configuraría la imparcialidad que se pide como amicus curiae.

Pidió revisar condena a Urresti

El documento enviado al TC por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, busca que se anule los 12 años que dictaron contra el exministro del Interior. Los argumentos sostienen que no se ha seguido el debido proceso en el segundo juicio por el homicidio ocurrido en 1988, en Huanta.

"Se han producido violaciones a los principios del orden constitucional, como el debido proceso, derecho de defensa, derecho a la prueba, al principio acusatorio y al de la cosa juzgada, con lo cual se agravia a nuestro sistema jurídico y a la impartición de justicia en sede penal", indica parte del texto.

De acuerdo a lo expuesto, considera que se condenó a Urresti Elera por hechos que no fueron parte de la primera acusación, dejando en "evidencia la atrocidad singular de lo sucedido con relación al beneficiario". Como se recuerda, la primera sentencia dictada en 2018 fue declarada nula en abril del 2019, abriéndose un nuevo juicio oral.

"En cuya decisión se alegó e instrumentalizó la figura del delito de lesa humanidad, pese a que los demás procesados, por los mismos hechos, nunca se les atribuyó participación en un ataque sistemático o generalizado contra una población civil", manifiesta Gutiérrez Cóndor.

Previo a la conclusión de la solicitud del defensor, se menciona que la diferencia en el trato que recibió el exoficial del Ejército con los otros investigados no responde a causas objetivas. Advierte una discriminación procesal encubierta y aplica figuras que "no pesaron sobre los demás coprocesados".

Ante sus argumentos, se pide que la presidenta del TC, Luz Pacheco, admita el amicus curiae y tras adjuntar la documentación correspondiente, tener participación en la audiencia pública fijada por el abogado Herbert Saldaña.



Es por este pedido que el Tribunal Constitucional admitió incorporar al defensor del pueblo Josué Gutiérrez para que brinde sus conocimientos especializados con la figura del amicus curiae.