Caso Qali Warma: Fiscalía logra levantamiento del SECRETO bancario de dos empresas vinculadas a corrupción

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía dio un nuevo avance dentro del caso Qali Warma, antiguo programa de alimentación escolar. Recientemente, se dispuso el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria de dos empresas vinculadas a la investigación por presuntos delitos de organización criminal.

Levantamiento permitirá reconstruir el circuito financiero ilícito

Este viernes 19 de diciembre, el MP dio a conocer que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Noveno Despacho) ordenó este levantamiento a las empresas Frigoinca S.A.C y Sociedad Ganadera Calipuy S.A.C.

Los representantes de Frigoinca habrían diseñado e implementado un sistema de sobornos orientado a corromper a funcionarios y servidores del Programa Nacional de Almentación Escolar Qali Warma (hoy Wasi Mikuna).

En tanto, los fondos de Sociedad Ganadera Calipuy, destinados al pago de estos sobornos, habrían sido encubiertos bajo conceptos simulados de "asesorías de ventas" para ocultar su verdadera naturaleza ilícita.

A partir de esta autorización, el acceso a la información bancaria permitirá conocer los movimientos de dinero, transferencias, depósitos, cheques, préstamos y operaciones financieras efectuadas por ambas personas jurídicas.

Según el comunicado del Ministerio Público, esto resulta indispensable para reconstruir el circuito financiero de los pagos efectuados y establecer la responsabilidad penal de los investigados.

Además, la información va a permitir corroborar evidencias que vinculan a ambas empresas con operaciones económicas ficticias o simuladas, orientadas a encubrir el pago de presuntos sobornos y ocultar el origen ilícito de los fondos empleados por la organización criminal.

Dentro del caso Qali Warma, se investigan a 33 personas naturales, de las cuales 19 fueron funcionarios públicos. También se ha inmovilizado más de 29 mil cajas de conservas cárnicas que estaban destinadas al consumo por parte de escolares de instituciones públicas.

A inicios de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción obtuvo 18 meses de prisión preventiva para investigado por los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado, en el caso Qali Warma.

Esta medida fue dictada por el Poder Judicial luego de que se desarrolle la sustentación del Ministerio Público, que presentó elementos de convicción que vinculan al mencionado investigado con hechos de corrupción por el uso de su cargo de forma indebida y posibles coordinaciones ilícitas con otros funcionarios.

