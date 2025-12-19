Keiko Fujimori: Poder Judicial evaluará hoy si archiva el caso 'Cócteles' tras fallo del TC

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, evaluará desde las 9:00 a. m. de hoy, viernes 19 de diciembre, si procede a archivar o no el caso denominado 'Cócteles', el cual involucra a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Rosa Herz Garfias de Vega, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, entre otros miembros del partido político Fuerza Popular.

La razón por la cual el juez Wilson Omarx Verástegui Gálvez podría poner fin al proceso judicial, es por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó declarar nula y sin efecto las investigaciones preliminares realizadas por el Ministerio Público desde el 2016 y la nueva acusación fiscal presentada en julio último.

"No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria"

De acuerdo con la convocatoria realizada por la Sala, los más de 50 procesados, junto a sus respectivos abogados, han sido llamados a la audiencia a realizarse en la sede judicial de la Av. Tacna, así como los representantes de la Fiscalía. En ese sentido, el Poder Judicial solicitó al TC remitirle las copias certificadas de su fallo y confirmar si existen recursos o pedidos de aclaración pendientes.

Según el fallo del máximo intérprete de la Constitución de octubre último, se constató la vulneración al principio de legalidad penal, así como la transgresión al derecho fundamental, en referencia a que el Ministerio Público habría imputado el delito de lavado de activos a los procesados en la investigación por el presunto financiamiento irregular que habrían recibido para solventar las campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.

La defensa alegó que, previo a noviembre de 2016, no se contemplaba que recibir fondos para campañas políticas constituyese el delito de lavado de activos, y que la Fiscalía incluyó nuevos elementos en octubre de 2018, no respetando el derecho a la defensa.

Cabe señalar que, la propia resolución señala que, "no se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación "carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución".

Caso debería ser archivado, según Rommy Chang

A vísperas de que se conozca la decisión del PJ, la abogada Rommy Chang señaló en entrevista a Exitosa que el caso 'Cócteles' sí debería ser archivado, debido a que la investigación de la Fiscalía fue mal planteada, aunque sostuvo, que podría replantear una reconducción del caso.

"La Fiscalía, como es su derecho, puede apelar. Jurídicamente está previsto así, la verdad no le veo muchas posibilidades, pero podría hacerlo. Lo que podría hacer es reconducir los hechos, porque el centro del problema, es que el TC ha dicho que el tipo penal era uno que ya había sido destipificado del Código Penal", indicó.

Con respecto a declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien considera que el Tribunal Constitucional está inclinado hacia un lado, la abogada cree que es la posición habitual cuando una parte pierde. "Lo cierto es que el Tribunal lo que ha hecho es evaluar no solo un punto, sino como cuatro o cinco aspectos donde todos, la conclusión es que el tema estuvo mal encaminado desde un principio", señaló.

Tras casi 10 años de investigación, el emblemático caso podría pasar a la historia hoy, mientras Keiko Fujimori busca llegar a la presidencia por cuarta vez.