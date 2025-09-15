Delia Espinoza: JNJ cita a fiscal de la Nación por proceso disciplinario que busca su suspensión preventiva

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) notificó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por el proceso disciplinario que se le sigue en su contra. Para evitar su suspensión, Espinoza deberá sustentar su defensa en la sede de dicha institución el viernes 19 de septiembre.

Luego que María Teresa Cabrera Vega, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia y el Acuerdo del Pleno, adoptado en la sesión del día 11 de septiembre de 2025, evalúen el informe N° 046-2025-MTCV-JNJ, han propuesto que se imponga a la actual fiscal de la nación Delia Espinoza la medida de suspensión preventiva en el ejercicio del cargo.

Ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, aprobado mediante Resolución N.º 008-2020-JNJ.

"Mediante Resolución N° 444-2025-JNJ, de fecha 15 de septiembre de 2025, la Junta Nacional de Justicia abrió procedimiento disciplinario ordinario a la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela, por su actuación como fiscal", se lee al inicio del documento.

Además, se indica que de acuerdo con "lo prescrito por el artículo 88 del citado reglamento corre traslado del informe a la persona investigada fijando lugar, fecha y hora para la audiencia, la que se desarrollará dentro del plazo de cinco (5) días de notificado".

Informe oral en audiencia pública

En consiguiente, la Junta Nacional de Justicia resolvió que el próximo viernes 19 de septiembre desde las 10 de la mañana se llevará a cabo la realización del informe oral en audiencia pública, en el que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a fin de evitar su suspensión, deberá sustentar su defensa en la sede la citada institución.

Fiscal se pronuncia sobre propuesta de suspensión

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre la propuesta de suspensión en su contra por parte de la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia. En conferencia de prensa, el pasado martes 9 de septiembre, aseguró que la JNJ no tiene la facultad constitucional de elegir quién dirige el Ministerio Público.

Además, Espinoza aseguró que como máxima autoridad del Ministerio Público se someterá a cualquier proceso, sin embargo, solicitó que se resuelva la inhibición pues la JNJ ha mostrado signos de parcialidad.

