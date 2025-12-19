Rafael Vela sobre disolución de Equipos Especiales: "No hemos tenido ninguna comunicación"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Desde que asumió el cargo de fiscal de la Nación de manera interina, Tomás Aladino Gálvez, expresó en más de una oportunidad su intención de disolver los equipos especiales encargados de investigar los casos más sonados de corrupción de parte de altas autoridades.

Rafael Vela se pronuncia sobre posible disolución de equipos especiales

En medio de esta coyuntura, Exitosa conversó con Rafael Vela, aún coordinador del Equipo Especial Lava Jato para conocer sus sensaciones sobre este hecho. Durante la entrevista, el integrante del Ministerio Público aseguró que respetarán cualquier decisión de carácter institucional que se tomen en las próximas horas.

"No se sabe. Estamos atentos ante las decisiones de carácter institucional, mientras estemos en esta responsabilidad siempre vamos a tener la misma actitud, aptitud para confrontar la corrupción, los sectores de poder y buscar que la institución no promueva la impunidad", indicó en un inicio.

Seguidamente, Vela Barba dejó en claro que el fiscal de la Nación interino no se ha comunicado oficialmente con los integrantes de los equipos especiales para dar a conocer su postura. Sin embargo, reveló que de tomar esta decisión debió haber coordinado con ello antes de decidirlo.

"No hemos tenido ninguna comunicación, solamente hemos tomado conocimiento de las iniciativas del fiscal de la Nación interino a través de sus declaraciones públicas. No hemos tenido ninguna convocatoria, que creo que debería haber sido lo profesional más allá de sus diferencias que mostró desde antes de ser reincorporado como fiscal supremo titular", añadió.

El equipo especial Lava Jato

Es importante precisar que en los últimos años el equipo especial Lava Jato, integrado por José Domingo Pérez, Rafael Vela, entre otros, ha llevado adelante las investigaciones más sonadas respecto a delitos de corrupción de diversas autoridades.

Por ejemplo, este grupo de trabajo logró las sentencias contra el expresidente de la República Alejandro Toledo, por los sonados casos denominados Ecoteva y Carretera Interoceánica. Actualmente el otrora jefe de Estado purga condena en el penal de Barbadillo.

Los presuntos delitos cometidos por Susana Villarán también fueron caso de investigación de este equipo especial por los aportes ilícitos que habría recibido la exalcaldesa de parte de constructoras brasileñas durante la campaña de la revocatoria.

Sin embargo, el caso más sonado es el de Keiko Fujimori el cual recientemente fue desactivado por un polémico fallo del Tribunal Constitucional.

De esta manera, el aún coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, aseguró no haber recibido ningún tipo de comunicación de parte del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, respecto a la disolución de todos los equipos especiales.