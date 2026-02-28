Pablo Guede saca cara por triunfo de Alianza pese a bajo rendimiento: "Otra vez con el arco en cero"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a las duras críticas a su juego, Alianza Lima continúa ganando en este Torneo Apertura y ahora venció 1-0 a UTC en Cajamarca. Los blanquiazules sumaron nuevamente de a tres gracias a un nuevo tanto de Renzo Garcés quien se ha convertido en el goleador de su equipo con tres anotaciones.

Pablo Guede defiende la victoria de Alianza Lima

Y aunque los de La Victoria continúan en la cima de este primer campeonato de la Liga 1, los hinchas siguen sin estar convencidos con el estilo de juego que busca implementar Pablo Guede. Justamente, el estratega argentino habló en conferencia de prensa tras el pitazo final y, como casi siempre, dejó varios firmados.

Para comenzar, el estratega argentino dejó en claro que ante UTC se dio un cotejo bastante complicado no solo por el rival, sino por las condiciones climáticas y del campo de juego ya que se trataba de un césped sintético. En esa misma línea, Guede volvió a resaltar su trabajo en la pelota parada al sumar un nuevo triunfo bajo gracias a este aspecto del fútbol.

"Creo que fue un partido muy difícil, con todas las condiciones que había que afrontar. Terminar ganando el partido con un gol de pelota parada es importante, afortunadamente pudimos lograr el triunfo y eso muestra el corazón y el compromiso que tienen estos jugadores. Era un campo muy difícil, un rival muy difícil, afortunadamente pudimos conseguir el triunfo", indicó.

"Afortunadamente pudimos ganar otra vez de pelota parada, otra vez con el arco en 0 que ya llevamos tres seguidos este triunfo resalta el compromiso de los jugadores"



Pablo Guede, DT de Alianza Lima



Resaltó el compromiso y corazón del equipo

Al igual que en anteriores encuentros, el técnico argentino obvió las críticas sobre el juego de su equipo para resaltar que volvieron a dejar su arco en cero en este primer campeonato del año. A su vez, agradeció el compromiso mostrado por sus jugadores durante los 90 minutos.

"Hoy hubo muchas circunstancias como el campo, la altura, el calor, el rival y afortunadamente pudimos ganar, otra vez con pelota parada, otra vez con el arco en cero y eso nos lleva a seguir trabajando y creciendo. resalto el compromiso y el corazón con el que jugaron", finalizaron.

Es importante precisar que luego de la victoria en Cajamarca, los victorianos tendrán otro partido complicado al recibir a Melgar en Matute el próximo lunes 9 de marzo desde las 8:30 p.m.

En resumen, Pablo Guede volvió a resaltar el nuevo triunfo logrado en el Torneo Apertura ante UTC haciendo énfasis en que su equipo ganó de pelota parada y manteniendo el cero en su arco.