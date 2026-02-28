Empresario compensa a sus trabajadores con MILLONARIA SORPRESA: "Quiero un jefe así"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un empresario sorprendió a sus empleados al repartir 26 millones de dólares en efectivo durante la fiesta de fin de año de la compañía. La empresa. La empresa decidió distribuir sus ganancias entre sus colaboradores como una forma de apoyarlos en el pago de deudas personales y préstamos.

Millonaria sorpresa a trabajadores

El propietario de una empresa llamada Henan Kuangshan Crane Co. Ltd. se ha vuelto viral luego de decidir llevar el concepto de bonificaciones corporativas a otro nivel. En una escena que se viralizó de manera inmediata en redes sociales, el hombre de negocios Cui Peijun depositó 180 yuanes, equivalentes a 26 millones de dólares, en efectivo sobre unas mesas.

Ello en medio de la celebración anual de la entidad y permitió que todos sus empleados tomaran lo que pudieran con las manos. Esta decisión sorprendió a todos los presentes debido a que en lugar de distribuir electrodomésticos, joyas o regalos corporativos, el ejecutivo canceló regalos planeados previamente y ordenó al departamento de finanzas aumentar la cantidad.

En tal sentido, Peijun añadió 20 yuanes adicionales por cada empleado. Según los datos publicados por los medios locales chinos, las ganancias estimadas de la empresa para 2025 fueron de 270 millones de yuanes. Por lo tanto, al distribuir 180 millones de yuanes a los empleados, la empresa destinó casi el 70% de sus ganancias directamente al equipo.

Hay que mencionar que este evento acogió a 7 mil empleados distribuidos en 800 mesas de banquete y tuvo lugar el 13 de febrero unos días antes del inicio del Año Nuevo Chino, que se celebraba el 17 del mismo mes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los billetes esparcidos por el salón.

En el escenario, que parecía más bien una larga mesa cubierta de billetes, los empleados subían uno a uno para agarrar todo lo que podían. Como resultado, surgieron escenas impresionantes de trabajadores luchando literalmente contra el peso de voluminosos fajos de billetes.

No es la primera vez que se realiza

Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. Fundada en 2002, fabrica y mantiene grúas y equipos de manipulación de materiales. Además, la empresa opera en más de 130 países, consolidando así su presencia internacional.

No obstante, esta generosa política no empezó ahora. En 2024, la empresa registró un beneficio neto de 260 millones de yuanes y distribuyó 170 millones de yuanes a sus empleados. Además, en el Día Internacional de la Mujer del 2025, la compañía otorgó casi 1,6 millones de yuanes a 2 mil empleadas.

Es así como, un empresario chino sorprendió a sus empleados durante un evento en el que repartió 26 millones de dólares. Todo quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.