Tensión en Medio Oriente: Reportan más de 50 fallecidos y varios heridos tras ataque a escuela en Irán

EE. UU. e Israel iniciaron un ataque conjunto contra Irán este 28 de febrero: Se reportan más de 50 estudiantes fallecidas y varios heridos tras ataque israelí contra una escuela iraní.

Israel ataca escuela primaria de Irán dejando varias víctimas. (EFE)

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El ejército israelí bombardeó varias ciudades de Irán en una ofensiva conjunta con fuerzas estadounidenses. Lamentablemente, el ataque registrado este sábado 28 de febrero dejó más de 50 estudiantes fallecidas tras el ataque de Israel contra una escuela primaria iraní.

Israel ataca escuela primaria de Irán

Israel y Estados Unidos han lanzado una operación conjunta para atacar Irán este sábado a primera hora en medio de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y, según el presidente Donald Trump con "Operación Furia Épica" se buscaría "aniquilar" el régimen de los ayatolás. 

Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado con misiles dirigidos no solo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Desafortunadamente, mientras en Irán, medios oficiales como la agencia 'IRNA,G' informaban de explosiones en varios puntos del país y en ciudades como Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj, en Minab, una localidad del sur del país, el vicegobernador de Hormozgan, Ahmad Nafisi, alertó que el bombardeo israelí cayó sobre una escuela de niñas que albergaba a alrededor de 170 estudiantes.

El Ministerio de Educación de Irán aseguró que la cifra preliminar de alumnas fallecidas y más de 50 heridas como consecuencia del "salvaje" ataque israelí contra el colegio Shajareh Tayyebeh es de 53. Sin embargo, advirtió que, debido a la situación, la cifra podría elevarse conforme avancen los trabajos de rescate bajo los escombros.

"En el ataque israelí con misiles de esta mañana contra una escuela de educación primaria de niñas en el condado de Minab, 53 alumnas murieron hasta ahora y 60 resultaron heridas", indicó el gobernador del condado.

Irán ataca Israel en respuesta a los bombardeos

La tensión en Medio Oriente continúa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció que responder a la agresión militar por parte de Estados Unidos e Irán es un "derecho legítimo" garantizado por la Carta de la ONU, por lo cual, anuncian a través de un comunicado que "utilizarán todo su poder" para defenderse y acusan al gobierno de Trump e iraní de cometer una "agresión militar flagrante".

