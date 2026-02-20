Alysa Liu: Patinadora olímpica sobre hielo gana el oro tras un retiro prematuro a los 16 años

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La patinadora estadounidense Alysa Liu se consagró campeona olímpica en los Juegos de Invierno de Milán 2026, al conquistar la medalla de oro en patinaje artístico femenino.

Su triunfo no solo la coloca en la cima del deporte mundial, sino que también marca un regreso histórico: Liu había anunciado su retiro en 2022, cuando apenas tenía 16 años, y volvió a competir en 2024 con la determinación de alcanzar la gloria olímpica.

En la final olímpica, Liu desplegó una rutina impecable que combinó técnica y expresividad, logrando una puntuación que la dejó por encima de rivales de Japón y Rusia. Su programa libre incluyó saltos triples y una secuencia coreográfica que cautivó al jurado y al público, consolidando su posición como una de las grandes figuras del patinaje artístico contemporáneo.

Un retiro prematuro

La historia de Liu es singular. En abril de 2022, tras haber sido campeona nacional de Estados Unidos y medallista en competencias internacionales, anunció que se retiraba del deporte competitivo con apenas 16 años de edad.

La decisión sorprendió al mundo del patinaje, ya que se trataba de una atleta prodigio que había irrumpido en la élite desde los 13 años. Durante su retiro, explicó que quería enfocarse en su vida personal y en proyectos fuera del hielo.

Sin embargo, en 2024 decidió regresar, motivada por el deseo de competir en unos Juegos Olímpicos. Su retorno fue gradual: primero en torneos nacionales, luego en el circuito internacional, hasta consolidarse como una de las favoritas para Milán 2026.

Joven prodigio

Nacida en Richmond, California, en 2005, Liu se convirtió en la patinadora más joven en ganar el campeonato nacional de Estados Unidos, hazaña que logró a los 13 años. Su estilo se caracterizó desde temprano por la capacidad de ejecutar saltos complejos, como el triple axel, y por una madurez artística poco común en atletas de su edad.

Antes de su retiro, ya había sido considerada una promesa olímpica y había representado a Estados Unidos en campeonatos mundiales, donde obtuvo medallas y consolidó su reputación como una de las grandes figuras emergentes del patinaje artístico.

El oro olímpico de Alysa Liu no solo corona su carrera deportiva, sino que también simboliza una narrativa de resiliencia y renacimiento. Su retiro prematuro a los 16 años parecía haber cerrado un capítulo, pero su regreso y triunfo en Milán la convierten en un ejemplo de que las segundas oportunidades pueden llevar a la cima.

En un deporte donde las carreras suelen ser breves y exigentes, Liu demuestra que la pasión y la disciplina pueden desafiar las expectativas. Su historia ya se inscribe en la memoria olímpica como la de una campeona que volvió del retiro para conquistar el oro.