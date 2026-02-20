Presidente Balcázar asegura inicio de la Nueva Carretera Central por S/ 600 millones: "No se paralizará"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su segundo día de mandato, el presidente José María Balcázar anunció que, durante su gestión, se dará inicio a la obra de la Nueva Carretera Central, garantizando un compromiso de S/ 600 millones para la vía que conectará Lima y Junín.

"Nueva Carretera Central deje ejecutarse sí o sí"

Esta confirmación se dio la tarde de este viernes 20, luego de que el flamante jefe de Estado sostenga un encuentro con gobernadores regionales y alcaldes vinculados al proyecto de carretera denominada "Daniel Alcides Carrión".

"Luego de trabajar en la mañana con dirigentes, alcaldes y gobernadores de la Macrorregión Centro, tomé cartas en el asunto para redondear mi voluntad política que di en la mañana", sostuvo en declaraciones a TV Perú.

Seguidamente, Balcázar Zelada anunció que, expresando esta voluntad ante la ciudadanía, su gestión ya tiene comprometidos 600 millones de soles y que "la obra no se paralizará".

También consideró que la nueva carretera central es obra importante con el que se ha comprometido desde hace mucho tiempo, por lo que debe ejecutarse "sí o sí".

El presidente realizó este anunció acompañado de los ministros de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

El presidente de la república, José Balcázar, sostuvo esta mañana una reunión de trabajo con gobernadores regionales y alcaldes involucrados en el proyecto de la Nueva Carretera Central "Daniel Alcides Carrión".



El encuentro, que contó con la participación del congresista... pic.twitter.com/ole8txtVPs — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 20, 2026

Asimismo, contó con la presencia del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, y del Gobernador Regional de Junín, Zósimo Cárdenas.

Por su parte, Miralles, titular del MEF desde el gobierno de José Jerí, sostuvo que no solo se ha priorizado el inicio de la vía este año, sino también su culminación.

"No es solamente garantizar el inicio de obra, sino revisar todos esos mecanismos y modalidades de financiamiento que nos permitan garantizar que un proyecto tan importante no solo para la macrorregión centro, sino para el país, se inicie y se culmine", indicó Denisse Miralles.

Durante su intervención, el titular del MTC, Aldo Prieto, señaló que su sector ha optimizado el monto de proyecto y calendarizado los principales hitos a cumplirse para contar con los estudios definitivos terminados de cara al inicio de la obra.

La obra más grande en la historia del Perú

Esta megaobra recorrerá las provincias de Lima y Huarochirí, de la región Lima, y Yauli, de la región Junín. La futura autopista de montaña tendrá cuatro carriles, con dos por sentido, y una longitud de 185 km.

La vía, que ha sido calificada como la obra más grande en la historia del Perú, contará con 33 km de túneles y 19 km de viaductos elevados. Su objetivo principal es reducir el tiempo de viaje de 2.5 horas.

Para su ejecución, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) contará con la asistencia técnica de PMO Vías, Oficina de Gestión de Proyectos implementada en el marco del acuerdo