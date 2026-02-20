Aranceles 'ilegales': Donald Trump rechaza fallo de la Corte Suprema y anuncia nuevo impuesto del 10% a nivel global

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con un rotundo rechazo al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales sus aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Apenas horas después de conocerse la decisión, el mandatario anunció la imposición de un nuevo arancel global del 10% sobre todas las importaciones, en un intento de reafirmar su política comercial pese al revés judicial.

La sentencia del máximo tribunal, emitida este viernes 20 de febrero, con una votación de 6-3, concluyó que Trump había excedido su autoridad al aplicar tarifas de manera unilateral y casi ilimitada. El fallo representa un golpe significativo a su agenda económica, ya que abre la puerta a que empresas importadoras reclamen miles de millones de dólares en reembolsos por los derechos de aduana pagados en los últimos años.

"Profundamente decepcionante"

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump se mostró visiblemente molesto con la decisión y acusó a los jueces que dispusieron la medida de estar "influenciados por intereses extranjeros".

"El fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenza la actitud de ciertos miembros de la Corte, absolutamente me avergüenza que no tengan el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país", declaró.

Tras sus declaraciones, el presidente señaló que firmaría la orden ejecutiva que establecería un nuevo arancel del 10%, amparándose en el artículo 22 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al mandatario imponer nuevas tasas de manera unilateral, aunque con la limitante de solo tener una vigencia de 150 días.

¿Qué aranceles se vieron afectados por el fallo?

El fallo del Supremo invalidó la pieza central de la política arancelaria de Trump en su segundo mandato, que había sido anunciada en 2025 como parte de su "programa de reciprocidad". La Corte determinó que la IEEPA no otorga facultades para imponer tarifas de manera generalizada, sino únicamente en casos específicos de emergencia nacional.

En ese sentido, entre algunos de los impuestos arancelarios que se ven afectados está la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a sus socios comerciales.

También se encuentran en la lista los aranceles adicionales del 25% a México y a Canadá que el mandatario usó para presionar a frenar el flujo de drogas a través de sus fronteras hacia EE.UU., así como el aumento de hasta un 50 % de los aranceles a Brasil por el enjuiciamiento a Jair Bolsonaro, y a la India por la compra de petróleo de origen ruso.

El contraste es evidente: mientras la Corte busca restringir el alcance de las facultades presidenciales en materia de comercio, Trump responde ampliando su ofensiva con una medida que podría tener repercusiones inmediatas en los mercados internacionales. El gesto reafirma su narrativa de defensa de la industria estadounidense, aunque abre interrogantes sobre la legalidad y viabilidad de la nueva tarifa.