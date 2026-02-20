Estados Unidos: Corte Suprema declara ilegales los aranceles de Trump y sacude la Casa Blanca

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En un fallo inédito que retumba en la política estadounidense, la Corte Suprema de EE.UU. determinó este viernes que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump contravienen la ley federal. Según el tribunal, el mandatario utilizó una ley diseñada para emergencias económicas (la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) para establecer impuestos a las importaciones, un poder que correstonde exclusivamente al Congreso.

Con una votación de seis contra tres, los magistrados acordaron que la herramienta legal invocada por Trump no autoriza la imposición de aranceles amplios, lo que representa la derrota judicial más severa del mandatario desde su regreso a la Casa Blanca.

La decisión genera incertidumbre inmediata: ¿qué pasará con los miles de millones ya recaudados? Empresas afectadas podrían reclamar devoluciones de tarigas que se cuentan en cifras de dos ceros.

En respuesta, desde la administración se anticipa que se buscarán nuevos mecanismos legales para reistaurar gravámenes o imponer otros tipos de medidas comerciales, aunque en un marco más limitado y sujeto a debate político en el Capitolio.

La economía global y los mercados están pendientes de cómo se desarrollará esta disputa, mientras aliados comerciales y rivales observan con cautela los próximos pasos de Washington.

(Nota en desarrollo)