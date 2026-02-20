20/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que debía ser una fiesta infantil sin contratiempos terminó en tragedia. Las autoridades reportaron que un ataque armado dejó al menos dos fallecidos y varios heridos en un parque. El caso se encuentra bajo investigación policial.

Aumenta cifra de víctimas tras ataque en parque infantil

De acuerdo a los primeros reportes, un grupo de niños se encontraba celebrando una fiesta en un parque hasta que de pronto lo que debía ser un festejo se tornó en una caótica situación, precisamente en la calle 5 de Mayo, en la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón. Se reportó que un grupo de hombres armados llegó alrededor de las 9 p. m. en motocicletas y abrió fuego pese a que entre los presentes había menores de edad.

La gobernadora del estado, Libia Dennise García, lamentó el incidente y aseguró que el tiroteo dejó en un primer momento un fallecido y ocho menores heridos por la noche del 17 de febrero en San Francisco del Rincón, un poblado de unos 80 mil habitantes. La víctima habría sido reportada como un hombre de 36 años; sin embargo, el último jueves, las autoridades anunciaron una segunda víctima mortal: un joven de 24 años que falleció cuando estaba hospitalizado.

El Fiscal General de Justicia de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó que van por los responsables del ataque a balazos que dejó a dos familias en luto.

"Tenemos el reporte ya de dos personas fallecidas al momento del ataque y ocho personas heridas, no de gravedad. Tenemos líneas firmes de investigación para dar con los responsables. Es un hecho reprobable, había niñas y niños. La investigación está en trámite", confirmó a la prensa mexicana.

Ataque armado bajo investigación

La Fiscalía también precisó que mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz, la Policía Municipal y fuerzas federales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Por otra parte, el presidente municipal de San Francisco del Rincón, Antonio Marún, declaró que la prioridad sigue siendo el acompañamiento a los afectados y el reforzamiento de la vigilancia en la zona.

Tras el ataque armado, las autoridades anunciaron un nuevo operativo de fuerzas federales y estatales, atribuyendo esta ola violenta a la presencia de diversos grupos de la delincuencia organizada, ya que el hecho en un parque infantil se suma como el segundo en menos de un mes.

Una segunda persona murió, víctima del ataque armado en el parque de San Francisco del Rincón, en #Guanajuato. Se trata de Giovanni Gasca, de 23 años de edad, quien falleció hoy en el hospital. Un día después, aún se ven casquillos en el área de juegos:#NoticiasImagen pic.twitter.com/J0OTCojol0 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) February 20, 2026

