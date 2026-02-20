Pedro Castillo lanza INESPERADO mensaje al gobierno de José Balcázar: "Evaluaremos nuestro respaldo"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Pedro Castillo Terrones reapareció públicamente con un pronunciamiento desde el penal de Barbadillo, en el que se refirió al nuevo gobierno interino encabezado por José María Balcázar. Su mensaje, difundido a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), llega en un momento de alta tensión política tras la censura de José Jerí y la elección de Balcázar como sucesor.

Castillo, quien cumple una condena por conspiración para rebelión, se mostró crítico con la posibilidad de que la excongresista Maricarmen Alva hubiera asumido la presidencia interina, señalando que ello habría puesto "en grave riesgo la transparencia de las elecciones del 12 de abril". Además, dirigió palabras directas a Balcázar, estableciendo condiciones para evaluar un eventual respaldo.

Condiciona su apoyo

En su pronunciamiento, Castillo exigió al gobierno interino garantizar elecciones generales limpias, con órganos electorales imparciales, además de reforzar la seguridad ciudadana y respetar irrestrictamente los derechos humanos.

Asimismo pidió declarar en emergencia sectores clave como educación, salud, agricultura y empleo, y atender necesidades básicas de la población como agua, saneamiento, conectividad escolar y programas sociales.

Finalmente, planteó la reapertura de relaciones diplomáticas con México y Colombia, apelando a la 'hermandad latinoamericana'. El mensaje concluyó con una frase que marca el tono de su postura:

"Estaremos atentos al desempeño de este gobierno y, en la medida en que cumpla con nuestras exigencias, evaluaremos otorgar nuestro respaldo".

Castillo evaluará respaldo a Balcázar "en la medida en que cumpla" su exigencias.

El pedido de indulto

Este pronunciamiento se enlaza también con el pedido formal de indulto que Castillo presentó recientemente a través de su abogado, Walter Ayala, quien aseguró que Balcázar había manifestado en varias ocasiones su disposición a liberarlo. Ayala sostuvo que el presidente interino "tiene la oportunidad de pasar a la historia" si cumple con esa promesa.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el exministro de Defensa y abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, manifestó que en reiteradas oportunidades el presidente José María Balcázar dijo que indultaría a su patrocinado. Señaló que el tema pasará por una... pic.twitter.com/aYMTN8CiQ6 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 20, 2026

La exigencias de Castillo se interpretan también como un marco para reforzar su narrativa de inocencia, mientras su proceso judicial sigue en apelación. El indulto, de concederse, sería un gesto político de enorme impacto en la coyuntura actual.

El pronunciamiento de Castillo coloca a Balcázar en una posición delicada: por un lado, debe demostrar capacidad de conducción en un periodo de crisis; por otro, enfrenta la presión de un expresidente que condiciona su respaldo a medidas concretas y que, además, busca su liberación. La expectativa generada por Castillo refleja que, incluso desde prisión, sigue siendo un actor político capaz de influir en la agenda nacional.