Potente terremoto de magnitud 7,6 sacude Japón: ¿Se activa alerta de tsunami en Perú?

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Atención! En este lunes, 8 de diciembre, un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami para la región noreste. Debido a esta situación que remeció el Océano Pacífico, la Marina de Guerra reveló si el litoral peruano se verá afectado o no con este movimiento telúrico.

Terremoto de 7,6 sacude las costas de Japón

Un terremoto de magnitud 7,6 sorprendió a los ciudadanos del norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de hasta 3 metros, urgiendo a evacuar a más de 13 mil personas sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales.

Según información preliminar, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el potente temblor ocurrió a las 11:15 p.m. hora local (9:15 a.m. hora de Miami) frente a las costas de la ciudad que hace parte de prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, a unos 73 kilómetros de la costa del país y a una profundidad de aproximadamente 53 kilómetros.

Asimismo, se detallo que el sismo alcanzó en la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

Debido a esta situación, la JMA no solo emitió alerta de tsunami de tres metros en las costas de la prefectura de Aomori, sino también en la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido. Asimismo, se espera que el mar se sacuda hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima.

Notable quake, preliminary info: M 7.6 - 84 km ENE of Misawa, Japan https://t.co/cv0D0l6xMx — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) December 8, 2025

¿Se activa alerta de tsunami en Perú?

De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el evento sísmico en Japón, este lunes, no genera alerta de tsunami en el litoral peruano, así lo informó la institución a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter). Sin embargo, advierten que intensificarán la vigilancia y estarán pendientes ante cualquier cambio en el mar por posibles réplicas del terremoto en Japón.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - SE INTENSIFICA VIGILANCIA

08-12-25 09:15:11

Magnitud: 7.6 Mw

Referencia: 73 km ENE of Misawa, Japan

Profundidad: 53.06 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/TYRYPABI0j — Hidrografía Perú (@DHN_peru) December 8, 2025

Esta noticia también fue confirmada por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que difundió un boletín informativo sísmico internacional N°18-2025. El comunicado destacó que el monitoreo continúa y se mantiene el contacto con redes internacionales de alerta.

.@DHN_peru reporta que sismo de magnitud 7.6 ocurrido a 84 km ENE of Misawa, Japan, no genera tsunami en el litoral peruano. pic.twitter.com/xm7eewPy3u — COEN - INDECI (@COENPeru) December 8, 2025

Es así como tras el terremoto de magnitud 7.6 registrado en el norte de Japón, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra descartó que el movimiento sísmico genere un tsunami en el litoral peruano, este lunes, 8 de diciembre.