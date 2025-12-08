Elon Musk arremete contra la Unión Europea y pide que sea disuelta: "Devuelvan el poder a la gente"

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El empresario estadounidense Elon Musk se ha pronunciado en contra de la Unión Europea y las medidas que ha tomado en contra de un país miembro de su organización. Por la fuerte multa impuesta y sanciones contra X, ha pedido la disolución del organismo, para que la gente vuelva a tener el poder de decidir.

Musk respondió con firmeza

A través de su cuenta en esta red social y compañía de su propiedad, el inversor y activista se pronunció contra la multa que la UE aplica a Hungría por su posición contra la inmigración. "Disuelvan la UE y devuelvan el poder a la gente", escribió Musk, defendiendo el derecho de esta nación a respetar sus fronteras.

Esta publicación la hizo en respuesta a la acción que tomó el organismo europeo en 2024, mediante un tribunal en Luxemburgo que imponía penalidades económicas por negarse a cumplir con el pacto migratorio. La multa se estableció en 233 millones de dólares y por cada día que no cumpla, se suman 1.165 millones.

Dissolve the EU and return power to the people https://t.co/SwT51KvwWB — Elon Musk (@elonmusk) December 8, 2025

No es la primera postura que Musk presenta en redes sociales contra la Unión Europea, a la que ha venido criticando. Recientemente, se pronunció por la sanción que recibió X de 140 millones de dólares por incumplir sus obligaciones de transparencia conforme a la ley de servicios digitales comunitaria.

Ha criticado con fiereza la forma en cómo la UE "gobierna" y que solo un puñado de políticos tienen el poder por encima de la soberanía de las naciones integrantes. "La Unión Europea no es democracia, gobierno del pueblo, sino burocracia, gobierno de burócratas no elegidos", escribió.

The European Union is not DEMOcracy - rule of the people - but rather BUREAUcracy - rule of the unelected bureaucrat! — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

La sanción de la UE a X

Reguladores tecnológicos del organismo del 'viejo continente' aplicaron una sanción económica de $ 140 millones a la plataforma que Musk compró en 2022. Se especifica que la red social incluyó un diseño engañoso en la verificación de las cuentas, falta de transparencia y negativa a proporcionar a los investigadores acceso a datos públicos.

Ante esto, el gobierno de Estados Unidos se pronunció en contra de la organización y criticó que sancione a compañías de su país. El vicepresidente de la Casa Blanca, J.D. Vance, cuestionó las medidas adoptadas. "La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a empresas estadounidenses por cuestiones sin fundamento".

La Unión Europea le ha dado motivos al empresario Elon Musk para arremeter en su contra, por la sanción que impuso a X y la multa contra Hungría, por no cumplir con su pacto migratorio. A través de su cuenta en esta plataforma, pidió la abolición de la UE.