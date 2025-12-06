¡Inesperado! Querida conductora de TV y periodista se desmaya en pleno programa EN VIVO

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una conductora y periodista deportiva protagonizó un inesperado suceso que causó preocupación entre sus compañeros y seguidores: ¡se desmayó en plena transmisión en vivo! La escena se volvió viral en redes sociales.

Presentadora deportiva se desmayó

Lo que debía ser una transmisión tranquila se convirtió en un escenario preocupante. Pues bien, la reconocida presentadora deportiva británica Laura Woods, de 38 años, se desmayó en plena transmisión en vivo durante la cobertura del partido de fútbol femenino amistoso entre Inglaterra y Ghana, celebrado en Southampton. El episodio fue transmitido por ITV.

El hecho ocurrió cuando el conjunto inglés estaba a punto de salir a la cancha del estadio St Mary's de Southampton y, sin previo aviso, la periodista se desplomó frente a las cámaras. Rápidamente, sus compañeros Ian Wright y Anita Asante advirtieron la situación e interrumpieron la transmisión para ayudarla y evitar mayores complicaciones sobre su estado.

El canal decidió ir a una pausa comercial y tras ello, la presentadora Katie Shanahan tomó la conducción del programa e informó a la audiencia sobre lo que estaba pasando.

"Como probablemente habrán notado, no tenemos a la maravillosa Laura Woods porque acaba de enfermarse, pero está en muy buenas manos, así que estoy interviniendo en el último momento", expresó, dejando en claro que su colega ya se encontraba siendo atendida por un equipo médico, según la información publicada por 'The Times'.

Conductora de TV se pronuncia tras el incidente

Horas más tarde, la periodista deportiva Laura Woods recurrió a su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores. Explicó que el desmayo fue provocado por un virus y que, tras ser evaluada por paramédicos de St. Mary's, se encontraba fuera de peligro.

"Vaya, eso fue un poco raro" escribió. "Lo siento por preocupar a todos, estoy bien, los maravillosos paramédicos han dicho que probablemente sea un virus, solo necesito un poco de descanso e hidratación", acotó.

Finalmente, precisó que estaba "realmente avergonzada de lo que haya pasado en la televisión", pero agradeció a sus colegas de ITV que realmente "me han cuidado esta noche. Y a Wrighty y Neets por sostenerme y lo siento de nuevo".





Laura Woods revela detalles de su salud tras desmayarse en televisión en vivo.

La presentadora británica Laura Woods se desmayó en vivo, que según reveló, se debió "por un virus", en medio de la transmisión de un partido de fútbol. La periodista deportiva anunció estar estable.