Premier Ernesto Álvarez destaca coordinación en inteligencia de PNP y FF.AA. contra la criminalidad

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez habló con respecto a las estrategias que se están aplicando en la lucha contra la criminalidad. En ese sentido, destacó la coordinación en inteligencia que viene realizando la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) junto al Ministerio del Interior.

Un esfuerzo a gran escala

Según el titular de la PCM, esta colaboración, en la que también participa la Unidad de Inteligencia Financiera, se logra con la articulación de todas las partes. Con ello, se conseguirá información más precisa que fortalecerán las operaciones que se realicen durante el estado de emergencia decretado.

"El esfuerzo inicial es muy grande, pero cuando los organismos de inteligencia cooperan de manera natural con los cuerpos operativos, cada vez habrá un mayor resultado", sostuvo el premier Ernesto Álvarez.

📌 El premier Ernesto Álvarez destacó que enfrentar la criminalidad exige unir inteligencia y acción operativa, resaltando que la reconstrucción y coordinación de los servicios de inteligencia permitirá obtener mejores resultados en el marco del estado de emergencia. pic.twitter.com/J3gmmqkXUi — Consejo de Ministros (@pcmperu) December 8, 2025

Agregó que desde el Gobierno central se está elaborando un plan estratégico de seguridad ciudadana, diseñado desde la base de lo que la actual gestión encontró. Precisó que durante los 35 días efectivos que tiene establecido el mandato del presidente José Jerí se ha podido aplicar algunas mejorar.

"Se trata de buscar un equilibrio, no a través de la fuerza, sino a través de los servicios de inteligencia que en este momento tienen que ser reconstruidos, comenzar a operar en forma conjunta y luego enlazar sus resultados con los grupos operativos. Es todo un reto que ahora tenemos", sentenció.

Estado de emergencia en Lima y Callao

Por los altos índices de delitos que se registraron en la capital, el Poder Ejecutivo anunció esta medida el 21 de octubre para tratar de frenarla, estableciendo un plazo de un mes. Debido a que las cifras no tuvieron los resultados esperados, el 17 de noviembre el jefe de Estado anunció que el estado de emergencia se extendería.

Aunque la ciudadanía no ha percibido diferencias, la presidencia ha asegurado haber obtenido resultados y de a pocos se están obteniendo resultados favorables. Jerí Oré expresó que la curva de criminalidad ha dejado de subir y se ha estabilizado. "Se ha controlado. Ahora el siguiente paso es disminuirlo", mencionó el mandatario.

Para frenar la delincuencia que impera en el país, la PNP y las FF.AA. junto a otras oficinas vienen realizando coordinaciones en inteligencia que han permitido intensificar la lucha. Así lo ha resaltado el premier Ernesto Álvarez, quien además señaló que el Gobierno viene trabajando en un plan estratégico en plan de seguridad ciudadana.