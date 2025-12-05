Conductor mexicano desata indignación al criticar a Pol Deportes: "Ni se veía su transmisión y narraba feo"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La polémica estalló luego de que un conductor mexicano criticara duramente a Pol Deportes, el adolescente peruano que se volvió viral por narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro. Sus palabras encendieron la indignación en redes sociales.

La conmovedora historia de Pol Deportes

La historia de Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, un chico de 15 años de Andahuaylas, se convirtió rápidamente en una de las más inspiradoras de TikTok.

Todo empezó cuando decidió subir a un cerro cerca del Estadio Monumental para narrar la final de la Copa Libertadores 2025 con la emoción y soltura que lo caracterizan.

Ese video explotó en redes sociales. Comentarios positivos, muestras de cariño y hasta el interés de figuras relacionadas al deporte.

Mientras en Perú muchos celebraban su iniciativa y su sueño de convertirse en narrador, no faltaron los momentos tensos. Desde México, un conductor decidió lanzar críticas sin filtro contra el joven narrador peruano.

Conductor mexicano critica a Pol Deportes

Durante una reciente transmisión del programa Fútbol al Día, de la cadena Multimedios, el conductor Javier Olvera Tapia cuestionó duramente la forma en que Pol Deportes se volvió viral y el reconocimiento que ha recibido.

"No sabía que subir cerros valía más que una carrera universitaria. Que haga senderismo. Subió el cerro y dijo tres palabras. Es una falta de respeto para el gremio", comentó con evidente molestia.

De inmediato, sus compañeros intentaron frenarlo. Uno de ellos le respondió: "Tú hablas de futbolistas como si alguna vez hubieras estado en la cancha. Lo dices con una autoridad. El chico no tiene la culpa de nadie".

Sin embargo, Javier Olvera siguió con su postura y añadió: "Estudiantes de comunicación, no estudien, suban cerros y causen impacto con los medios para que los inviten y se cuelguen de la nota. Ahora todos tenemos que cobijar al niño. Ni se veía su transmisión. Encima narraba feo".

Reacciones en redes sociales

Sus comentarios no tardaron en llegar a redes sociales peruanas y mexicanas, donde miles de usuarios salieron en defensa del adolescente, cuestionando el tono y la intención del conductor.

La mayoría criticó el desprecio mostrado hacia Pol Deportes, recordando que es solo un joven que está empezando, con ganas de aprender y crecer. Otros resaltaron que su espontaneidad y esfuerzo fueron justamente lo que conectó con el público.

Así, entre las palabras del conductor mexicano y la indignación que causaron, Pol Deportes terminó recibiendo más respaldo que nunca, demostrando que su historia conecta con miles.