Papa León XIV recuerda a los mártires de Chimbote en el décimo aniversario de su beatificación

06/12/2025

El Papa León XIV envió un mensaje a la comunidad católica del Perú con el motivo del décimo aniversario de la beatificación de los mártires de Chimbote en medio de los "desafíos pastorales y culturales que atraviesa la iglesia" actualmente.

Mensaje del Papa

Se trata de los sacerdotes Michal Tomaszek, Zbigniew Strzałkowski y Alessandro Dordi fueron asesinado en 1991 durante su labor pastoral en la región de Áncash, víctimas de un contexto de violencia vinculado al grupo de terrorista Sendero Luminoso. Esta carta papal es extendida hasta Polonia, Italia y otras comunidades donde continúa vigente el recuerdo de los mártires.

El Sumo Pontífice recordó que los tres sacerdotes compartieron su vida con las comunidades locales, celebrando la Eucaristía, administrando los sacramentos y organizando acciones solidarias.

"Estos tres sacerdotes misioneros compartieron la vida de sus comunidades, celebrando la Eucaristía y administrando los sacramentos, organizando la catequesis y sosteniendo la caridad en contextos de pobreza y violencia. En 1991, tras haber decidido permanecer donde desempeñaban su ministerio y en medio del rebaño como auténticos pastores, fueron asesinados por odio a la fe".

El mensaje señala que la diversidad de orígenes de los mártires, dos franciscanos polacos y un diocesano italiano, se transformó en una fortaleza para su misión conjunta en Pariacoto y en la región del Santa. El legado de su entrega es un símbolo de unidad y servicio en el país y la iglesia.

Mártires de Chimbote

Los mártires de Chimbote representan el testimonio de vidas entregadas pero también encarnan la comunión nacida al poner en común carismas y culturas diversas.

Según el mensaje del papa, la sangre de los mártires no fue derramada por aspiraciones personales, sino como parte de un acto de amo al pueblo y a su fe.

"Hoy, frente a los desafíos pastorales y culturales que la Iglesia atraviesa, su memoria nos pide un paso decisivo: volver a Jesucristo como medida de nuestras opciones, de nuestras palabras y de nuestras prioridades. Volver a Él con aquella firmeza del corazón que no retrocede, ni siquiera cuando la fidelidad al Evangelio reclama el don de la propia vida".

Envió un mensaje además, a la iglesia de Chimbote pidiendo que sea una ocasión para renovar la disponibilidad al apostolado y exhortó a las comunidades que acogieron a los mártires a continuar con su misión.