Para la próxima gestión

MEF revela plan de acción para recuperar la responsabilidad fiscal: "Un acuerdo nacional económico"

Como una medida para recuperar la responsabilidad fiscal en el Perú, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, reveló un plan de acción, tras el déficit presentado los últimos dos años.

Titular del MEF Denisse Miralles anunció plan de acción.
08/12/2025 / Exitosa Noticias / Economía / Actualizado al 08/12/2025

La ministra de Economía y Finanzas (MEF) , Denisse Mirallas, reveló en un dominical que su cartera ha puesto en marcha un plan de acción para recuperar la responsabilidad fiscal del país. Esta medida se adoptó luego de que el Perú, por dos años consecutivos, incumpliera sus metas de déficit.

Acuerdo para el crecimiento sostenible

Durante la emisión del programa Punto Final del domingo 7 de diciembre, la titular del MEF indicó que se está gestando un acuerdo que contará con la participación de exministros de Economía, funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, entre otros, y que se presentará formalmente entre la primera y segunda vuelta electoral del 2026.

"El 18 de diciembre estamos activando un acuerdo fiscal para el crecimiento sostenible... es tipo un acuerdo nacional económico. La idea es ir incorporándolos, el candidato que gane tiene que iniciar una gestión con el camino ordenado, pero también con unas líneas claras de respeto, sobre todo a la sostenibilidad fiscal del país" indicó Mirallas.

Con respecto al trabajo que ha venido realizando en el mes y medio desde que tomó el cargo, mencionó que se ha implementado un plan de acción que permitirá recuperar la responsabilidad fiscal del país. mencionó que para octubre el déficit fiscal se encontraba en 2,3 %, a solo una décima de alcanzar la meta oficial de 2,2 %.

"Lo que hemos hecho inmediatamente es respetar y hacer un plan de acción muy rápido... generando mayores medidas de eficiencia en el gasto en todos los niveles de gobierno, pero también hacia afuera", precisó.

MEF experimentó debilitamiento institucional

Otro tema que tocó fue el debilitamiento que ha sufrido este órgano en los últimos años, señalando a problemas institucionales y políticos, debido a que algunas normas le quitaron capacidad de control, también resaltó que pese a fortalecer la gestión tributaria, esta sigue enfrentando desafíos debido a que más del 70 % de la economía es informal.

"Nosotros queremos tener un diálogo constructivo con el Congreso. Este mes y medio hemos logrado mucho más que en los últimos meses. Hemos logrado que no se financian proyectos sin tener asegurada su culminación", sostuvo la titular del MEF.

