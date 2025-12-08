Tragedia en Junín: Joven docente que viajó de vacaciones por feriado largo murió ahogada en el río Satipo

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un hecho lamentable ocurrió el último sábado en Satipo, en la ciudad de homónima, en Junín, por el fallecimiento de una joven docente en las aguas del río del mismo nombre. La profesora había viajado con algunos amigos de vacaciones desde Huancayo y al entrar al cauce con otra persona, fueron arrastradas, pero solo ella no logró salir.

Corriente la atrapó y la jaló

La mujer identificada como Estefani Magali Rivera Ramos de 27 años, llegó hasta esta localidad para pasar una días de ocio por el feriado largo con unas amistades. Al llegar al río Satipo, pasadas las 5.00 pm se metió con una amiga sin prever que la corriente las terminaría atrapando y arrastrando.

Natural de Huancavelica, la docente se desempeñaba en una institución de educación inicial de Huancayo. Las dos mujeres que ingresaron al río con los minutos se vieron sorprendidas por la crecida de las aguas, que desencadenó esta tragedia que acabó con el fallecimiento de una de ellas.

La amiga de la víctima logró ser auxiliada, resultando con golpes en el cuerpo, mientras que Rivera Ramos fue llevada por el cauce desde el sector Bellavista hasta Natalio Sánchez. En este punto su cuerpo quedó tendido en una parte donde el agua no alcanzaba, aunque yacía inmóvil.

Para el rescate del cadáver se trasladaron efectivos de la Policía Nacional, personal del serenazgo de Satipo y de los bomberos voluntarios. En presencia de un fiscal adjunto del Ministerio Público, se dispuso el levantamiento y traslado a un hospital local para la necropsia de ley y las diligencias correspondientes para determinar las causas de su muerte.

Hombre murió en el mismo río meses atrás

No ha sido un caso aislado el que le sucedió a esta profesora, debido a que en el pasado mes de agosto un hombre también perdió la vida en las aguas de este río. El cuerpo fue encontrado por habitantes de la zona en las orillas cercanas al fundo Huerta.

Por el estado en que fue encontrado, tenía signos de haber estado bastante tiempo bajo el agua. Se investigó el hecho para conocer cómo y cuándo este ciudadano perdió la vida.

