Trágico accidente: Anciana pierde la vida luego de que le cayera encima una refrigeradora

Un accidente inusual y trágico ocurrió el último sábado 6 de diciembre, luego de que una refrigeradora le cayera encima a una anciana, acabando con su vida. Un familiar se percató del hecho minutos después y llamó a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada para salvarla.

Policía investiga el accidente

Este accidente doméstico ocurrió en la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia, al noroeste de España, en horas de la tarde de ayer. El 112, servicio de emergencia de esta comunidad autónoma, recibió un llamado de una persona que solicitaba asistencia inmediata para atender a su hermana de 75 años.

Los paramédicos llegaron hasta una vivienda en la calle Ramón Cabanillas y atendieron a la adulta mayor que tenía una pierna atrapada debajo de la refrigeradora. Al atenderla y darse cuenta de que no respondía a los estímulos, certificaron su deceso.

Por la rareza de los hechos, solicitaron la presencia de la Policía Nacional española, para que investigue el caso y conozcan cómo le cayó el aparato encima. "Es necesario cumplir todos los procedimientos legales para llegar a saber las causas exactas de la muerte", indica el boletín emitido por el servicio.

¿Cuánto suele pesar una refrigeradora moderna?

Este artefacto doméstico, esencial para la conservación de los alimentos, suele presentarse en varios modelos, tamaños y pesos, que van entre los 45 y superior a 100 kilogramos. Los de puerta francesa o doble, llegan a pasar los 180 kg y diseñados para cocinar amplias. A eso se le añade los alimentos que se encuentren en su interior.

Los modelos de dos puertas cuentan con el congelador en una mitad y la de refrigeración en la otra, estando habitualmente colocado en el lado derecho. Por otro lado, el dispensador de hielo y el congelador están a la izquierda y con pesos entre 110 y 154 kg.

Aunque diversas marcas han optimizados estos aparatos, tratando de hacerlos más livianos, el motor cumple un rol elemental para su peso total. De acuerdo a la potencia que ofrezca, puede oscilar entre 1.5 y 15 kg, siendo comunes pesos de 2.5 kg a 7 kg para modelos domésticos estándar.

