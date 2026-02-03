Autobús con pasajeros se volcó en carretera: Reportan al menos 15 fallecidos

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia deja en luto a varias familias. Un autobús con cerca de 60 pasajeros a bordo volcó en una carretera del estado de Alagoas, dejando un saldo preliminar de al menos 15 fallecidos. Las autoridades investigan las causas del accidente de tránsito.

De acuerdo a los primeros reportes, un autobús que circulaba por un tramo de la carretera entre el municipio de São José da Tapera y la zona rural de Alagoas con al menos 60 peregrinos que regresaban de una celebración religiosa en el vecino estado de Ceará, sufrió un aparatoso accidente este martes, 3 de febrero.

El vehículo estaba por el tramo de la carretera estatal AL-220 en el estado de Alagoas, en el noreste de Brasil, cuando de pronto el conductor habría perdido el control por las curvas cerradas y una pronunciada pendiente hasta terminar volcando la unidad. Desafortunadamente, el accidente dejó como saldo al menos 15 personas sin vida.

Las autoridades reportaron que entre las víctimas fallecidas están siente mujeres, cinco hombres y tres menores de edad. Al tener conocimiento de la tragedia, equipos de emergencia y los bomberos llegaron a la zona para ayudar a los afectados, cuyo número se desconoce hasta el momento; sin embargo, el gobierno regional de Alagoas precisó que fueron trasladados a hospitales en municipios vecinos y que usó helicóptero para llevar a los más graves.

Causas de accidente bajo investigación

El Instituto de Criminalística de Arapiraca y la Policía Civil han iniciado las investigaciones para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica, como una posible pérdida de frenos, o a un error humano: se recabarán pruebas y realizarán entrevistas a sobrevivientes y testigos para reconstruir con precisión las circunstancias del siniestro.

Por su parte, el gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, lamentó el accidente vehicular y declaró tres días de luto por la tragedia y se desplazó hasta el lugar del accidente para coordinar las acciones de rescate.

Ônibus com 60 romeiros capota e deixa 15 mortos no sertão de Alagoas; assista #LiveCNNBrasil pic.twitter.com/vk4NBFTdMh — CNN Brasil (@CNNBrasil) February 3, 2026

Declaran tres días de luto en Alagoas

Asimismo, el gobernador Dantas precisó que "desde el primer momento, ordenó una respuesta integrada entre el SAMU (Servicio Móvil de Atención de Emergencias), el Cuerpo de Bomberos, la Policía Militar y los equipos de apoyo aéreo por la tragedia ocurrida en la carretera AL-220, en São José da Tapera".

"Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado tres días de luto oficial en Alagoas. Ofrezco mis condolencias a las familias y amigos en este momento de inmenso dolor", indicó en su cuenta oficial de X.

Recebi com profundo pesar a notícia de que 15 pessoas perderam a vida em um grave acidente na AL-220, em São José da Tapera.



Desde o 1º momento, determinei uma atuação integrada entre as equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e apoio aéreo +⤵️ — Paulo Dantas (@paulodantasal) February 3, 2026

