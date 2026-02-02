RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Incidente vial

Al menos 14 muertos y más de 20 heridos tras accidente de camión con casi 70 pasajeros

El accidente de un camión con casi 70 pasajeros a bordo dejó como saldo preliminar al menos 14 fallecidos y más de 18 heridos. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro.

Accidente de tránsito deja al menos 14 muertos.
Accidente de tránsito deja al menos 14 muertos. (Diarioelsalvador)

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 02/02/2026

Un nuevo accidente pone en la mira las reglas de tránsito. Se reportó que un camión de transporte de mercancías con cereales que transportaba además a 65 pasajeros ilegalmente protagonizó un siniestro vial, dejando al menos 14 fallecidos y varios heridos.

Accidente en Costa de Marfil deja 14 fallecidos

De acuerdo a los primeros reportes de medios internacionales y de la agencia de noticias Europa Press, un grave accidente se registró al noroeste de Costa de Marfil. Un camión de cereales transportaba a casi 70 personas ilegales cuando de pronto el conductor del vehículo perdió el control y terminó siendo protagonista de un aparatoso siniestro vial.

Según las autoridades marfileñas, el incidente se registró en una carretera que conecta Madinani y Séguélonla, en la región de Kabadougou. El Ministerio de Transportes y Asuntos Marítimos del país africano lamentó lo ocurrido y aseguró que al tener conocimiento de la emergencia se dispuso el desplazamiento de miembros de los equipos de emergencia para atender a las víctimas.

"El balance provisional da cuenta de 14 fallecidos y 21 heridos, quienes fueron evacuados al Hospital General de Madinani y al Centro Hospitalario Regional (CHR) de Korhogo", reveló el Ministerio en un comunicado.

Caso bajo investigación policial

Además, el Ministerio de Transportes y Asuntos Marítimos de Costa de Marfil expresó la sinceras condolencias del Gobierno a las familias de las víctimas fallecidas y desea una pronta recuperación a los heridos. También solicitó a su personal de la Dirección Regional de Transporte de Kabadougou que acuda a la zona del accidente para determinar las causas exactas que dieron origen a la tragedia.

A su vez, instruyó a la Oficina de Investigación y Análisis de Accidentes (BEA) de su departamento para que despliegue un equipo de investigación con la finalidad de determinar los factores técnicos y administrativos que provocaron el evento. 

Finalmente, invitó a los conductores a realizar comprobaciones técnicas necesarias antes de salir a la carretera para salvaguardar la integridad de sus pasajeros. Según datos de la Oficina de Seguridad Vial, Costa de Marfil registra aproximadamente 6 mil accidentes de tráfico al año, con casi 600 fallecidos y más de 13 mil heridos.

Ministerio de Transportes y Asuntos Marítimos de Costa de Marfil reporta accidente que dejó 14 fallecidos.
Ministerio de Transportes y Asuntos Marítimos de Costa de Marfil reporta accidente que dejó 14 fallecidos.

Es así como la agencia de noticias Europa Press dio a conocer que al menos 14 muertos y más de 20 heridos fue el saldo que dejó un accidente de tránsito en la Costa de Marfil, que pone en relieve la necesidad de controles estrictos en las rutas y una revisión de los procedimientos de inspección vehicular para evitar tragedias similares.

