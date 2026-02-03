Candidato presidencial intentó tomarse una selfie, pero sufre INESPERADA descarga eléctrica

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un candidato presidencial y exalcalde se volvió viral y no por sus propuestas políticas en su carrera hacia la Presidencia, sino por sufrir una inesperada descarga eléctrica cuando intentaba sacarse una ''selfie' en plena campaña electoral.

"Corrientazo" sorprende a candidato presidencial

No solo Perú está en plena campaña electoral para elegir al próximo presidente de la República, sino también Colombia. Los comicios del país vecino está pactado para el 31 de mayo del 2026, por lo cual, los candidatos no dudan en realizar su campaña para ganar votos y más simpatizantes; sin embargo, un inesperado suceso dejó a todos desconcertados.

Pues bien, de acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver cómo el candidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no duda en acercarse hacia dos mujeres que le piden tomarse una foto junto a él. Sin dudarlo, acepta.

Rápidamente, se acerca más a la reja y para facilitar la 'selfie', el exalcalde de Bogotá recibe el celular a través de los barrotes y estira su mano para acomodarse frente a la cámara. Posteriormente, para tener una mejor cercanía con ambas simpatizantes, atravesó nuevamente su brazo por la reja, pese a que una de las mujeres dentro del conjunto residencial le advirtió que el lugar tenía corriente eléctrica.

¿Cuál es el estado de salud de Peñalosa?

Pocos segundos después, el político colombiano recibió una descarga que lo hizo reaccionar con un gesto de dolor mientras las personas presentes no pudieron evitar reírse por lo ocurrido.

El video rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y generando todo tipo de comentarios. Algunos usuarios tomaron el momento con humor, mientras que otros se preguntaban sobre la salud del candidato presidencial de Colombia. Pues bien, Peñalosa se encuentra bien, pese al susto que se llevó por el "corrientazo".

A PeñaGOD lo cogió la corriente.



Ya, ese era el trino. pic.twitter.com/VKWzXIEW1N — Kike Peñagod (@KikePenagod) February 2, 2026

Tragedia aérea en Colombia

Pese a que la escena se tomó con buen humor en redes sociales, cabe recordar que Colombia está de luto, ya que una tragedia aérea se reportó el 28 de enero, dejando como saldo al menos 15 personas fallecidas. Un avión comercial de la aerolínea estatal SATENA se estrelló en el departamento del Guaviare.

Entre las víctimas del siniestro se identificaron al congresista Diógenes Quintero Amaya y el candidato a diputado Carlos Salcedo. Los restos fueron localizados por campesinos en la aldea Curacica, una zona montañosa del municipio de La Playa de Belén, a solo media hora de Ocaña.

De esta manera, un video se viralizó en redes sociales. Pues bien, un candidato presidencial de Colombia recibió una descarga eléctrica al intentar tomarse una selfie con dos simpatizantes en plena campaña electoral.