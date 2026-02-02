Mujer golpea con látigo a su hijo detenido por robo mientras él lloraba: "Eres una vergüenza para mí"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En una comisaría, una mujer fue grabada dándole latigazos a su propio hijo, que estaba detenido por robo. El chico lloraba y se movía para esquivar los golpes, pero su mamá no le importaba y seguía regañándolo frente a todos los policías, dejándole claro que lo que hizo estaba mal y que no iba a aguantar su conducta.

Mujer golpea con látigo a su hijo detenido por robo

Todo comenzó cuando la policía notificó a la madre sobre la detención de su hijo junto a otro joven por robo. Al llegar al lugar, ella llevaba un látigo en mano y se acercó a su hijo.

La cosa se puso aún más impaciente cuando un policía le dijo: "Péguele a los dos", refiriéndose a ambos detenidos. Sin embargo, ella solo respondió: "Este es mío", señalando a su hijo, y comenzó a azotarlo repetidamente mientras él lloraba e intentaba esquivar los golpes.

Mientras lo azotaba, la mujer no dejaba de decirle que estaba haciendo todo mal: "Es una vergüenza para mí porque yo nunca te mandé a hacer nada", mientras continuaba azotándolo frente a todos los presentes en la comisaría.

Reacciones en redes sociales

Aunque el video se hizo viral, todavía hay varios detalles que no se saben. No queda claro qué fue lo que robaron los jóvenes ni en qué comisaría exacta pasó todo. Tampoco se sabe si los chicos fueron liberados.

Lo que sí quedó claro es que el episodio generó polémica en las redes sociales. El video no tardó en hacerse viral, donde los internautas reaccionaron de manera dividida, pero con tendencia a apoyar a la madre de familia. Entre los comentarios más destacados se leía:

"Al fin alguien le pone disciplina a estos jóvenes desobedientes. Bien por la mamá", "Si fuera mi hijo, haría lo mismo. A veces los hijos necesitan sentir consecuencias de sus actos", "Felicidades, señora. Madres como usted necesita el mundo entero" y "¡Qué coraje! No cualquiera tiene el valor de enfrentarlo así".

Algunos pocos criticaron el acto, calificándolo de excesivo, pero la mayoría celebró el hecho como un acto de responsabilidad y de enseñanza frente al delito.

Así, el episodio dejó consternados a todos los presentes en la comisaría, al mostrar la crudeza del castigo que una mujer impuso a su propio hijo detenido por robo, mientras él lloraba y recibía los azotes frente a policías y testigos. El video no tardó en viralizarse.