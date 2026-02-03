Xiomy Kanashiro debuta como colaboradora de 'América Hoy': Así reaccionó Jefferson Farfán

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este martes 3 de febrero, Xiomy Kanashiro hizo su debut como colaboradora de América Hoy, sumándose al trío de presentadores junto a Janet Barboza y Edson Dávila, y sorprendiendo tanto a la audiencia como a su pareja Jefferson Farfán, quien compartió un mensaje simbólico en redes mientras ella se estrenaba en vivo.

Xiomy Kanashiro se suma a 'América Hoy'

Después de mantener el misterio durante el estreno de temporada, la producción finalmente reveló que Xiomy Kanashiro se sumaba oficialmente al equipo de conducción.

Con un elegante vestido, Xiomy Kanashiro no dudó en expresar su emoción frente a las cámaras: "Muchísimas gracias a toda la producción, a todo el público que nos está viendo. Primera vez que piso América Hoy, mi nueva casa, agradecer a cada uno de ustedes. Me siento feliz y emocionada y aquí me quedo".

Tras su recibimiento, Janet Barboza aprovechó para preguntarle a Xiomy Kanashiro por qué no había aceptado antes la invitación al programa en 2025. "Si respondimos con mi manager para poder venir, pero no coincidíamos con los tiempos. Todo el día estoy con el WhatsApp de mi marca", precisó la bailarina.

La reacción de Jefferson Farfán

Mientras Xiomy Kanashiro asumía su rol en vivo, Jefferson Farfán compartió una historia en el gimnasio acompañada de la canción "Estamos arriba", sin referirse directamente al estreno de su pareja.

Así reaccionó Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro se despide de su perrita

Hace unos días, Xiomy Kanashiro se abrió por completo y, entre lágrimas, habló de la dolorosa pérdida de Moana, su perrita de nueve años que estuvo a su lado en los momentos más importantes de su vida.

"Con mucho dolor, hoy te digo adiós. Moana estuviste conmigo nueve años y solo me queda agradecerte por cada anécdota juntas. A mis 18 años nos fuimos a vivir solas y solo tú estuviste conmigo en ese momento, algo que jamás olvidaré", escribió la bailarina.

Con la voz quebrada y visiblemente afectada, recordó los problemas de salud que Moana había enfrentado antes de su repentino fallecimiento.

"En realidad, para comentarles lo que le había pasado a Moanita, fue que ella ya tenía el corazón muy grande. Moana tomaba Omega, pastillitas para el corazón. Básicamente, lo que le dio fue un infarto. De hecho, ya había tenido dos pre-infartos", añadió entre lágrimas.

Así, Xiomy Kanashiro debutó como colaboradora en América Hoy, sumándose al equipo junto a Janet Barboza y Edson Dávila, y demostrando su emoción frente a las cámaras. Hasta el momento, Jefferson Farfán no se ha pronunciado sobre la nueva etapa de su pareja.